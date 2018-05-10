В центре «Радуга» на Дмитровке дадут мастер-класс по гимнастике тайцзицюань

В четверг, 24 мая, в спортивно-досуговом центре «Радуга» на Дмитровском шоссе состоится мастер-класс по китайской гимнастике тайцзицюань.

Об этом сообщила руководитель структурного подразделения центра Марина Басова.

— Тайцзицюань соединяет в себе элементы китайского боевого искусства и дыхательной техники, которые позволяют расслабиться не только физически, но и эмоционально, — рассказала Басова. — Мастер-класс проведет штатный психолог нашего центра Елена Сасковец.

Участников мастер-класса будут ждать к 12.30. Вход свободный.

Напоминаем, спортивно-досуговый центр «Радуга» располагается по адресу Дмитровское шоссе, дом 137, корпус 1. (мю)