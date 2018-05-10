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В центре «Радуга» на Дмитровке дадут мастер-класс по гимнастике тайцзицюань
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В центре «Радуга» на Дмитровке дадут мастер-класс по гимнастике тайцзицюань 

Управа района Дмитровский города Москвы 2 часа назад
Фото: Управа района Дмитровский города Москвы
В четверг, 24 мая, в спортивно-досуговом центре «Радуга» на Дмитровском шоссе состоится мастер-класс по китайской гимнастике тайцзицюань.
Об этом сообщила руководитель структурного подразделения центра Марина Басова.
— Тайцзицюань соединяет в себе элементы китайского боевого искусства и дыхательной техники, которые позволяют расслабиться не только физически, но и эмоционально, — рассказала Басова. — Мастер-класс проведет штатный психолог нашего центра Елена Сасковец.
Участников мастер-класса будут ждать к 12.30. Вход свободный.
Напоминаем, спортивно-досуговый центр «Радуга» располагается по адресу Дмитровское шоссе, дом 137, корпус 1. (мю)
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