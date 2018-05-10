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Загадка русской Атлантиды: подводные кадры затонувшей Мологи
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Загадка русской Атлантиды: подводные кадры затонувшей Мологи 

ТК «Звезда» 2 часа назад
Фото: ТК «Звезда»
Усадьба «Иловна» ушла под воду вместе с целым городом Молога. В 1941-м году ради ввода в эксплуатацию Рыбинской ГЭС пришлось его затопить.
Участники поисковой экспедиции сняли на дне Рыбинского водохранилища затопленную усадьбу «Иловна» и набережную города Молога. В 1941-м году, когда Москва оказалась в энергетическом плену, руководство СССР приняло решение полностью затопить этот населенный пункт ради ввода в эксплуатацию ГЭС.
На глубине 10 метров под слоем льда водолазы обнаружили хорошо сохранившуюся аркаду правой стороны набережной города и центральную арку усадьбы «Иловна» — дворянского гнезда Мусин-Пушкиных.
Позже затопленный город будет полностью восстановлен с помощью 3d-технологий и собран в виртуальном музее.
Уникальная поисковая экспедиция на дно Рыбинского моря была организована Русским географическим обществом и разведывательно-водолазной командой Константина Богданова. В ней принял участие и телеканал «Звезда».
Эксклюзивные съемки, уникальные экспонаты подводного музея, экстремальные условия погружений и удивительные истории из жизни русской Атлантиды смотрите в документальном фильме
«Затопленный край. Тайны Рыбинского моря» 10 мая в 18:40 на телеканале «Звезда».
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