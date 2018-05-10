Загадка русской Атлантиды: подводные кадры затонувшей Мологи

Усадьба «Иловна» ушла под воду вместе с целым городом Молога . В 1941-м году ради ввода в эксплуатацию Рыбинской ГЭС пришлось его затопить.

Участники поисковой экспедиции сняли на дне Рыбинского водохранилища затопленную усадьбу «Иловна» и набережную города Молога. В 1941-м году, когда Москва оказалась в энергетическом плену, руководство СССР приняло решение полностью затопить этот населенный пункт ради ввода в эксплуатацию ГЭС.

На глубине 10 метров под слоем льда водолазы обнаружили хорошо сохранившуюся аркаду правой стороны набережной города и центральную арку усадьбы «Иловна» — дворянского гнезда Мусин-Пушкиных.

Позже затопленный город будет полностью восстановлен с помощью 3d-технологий и собран в виртуальном музее.

Эксклюзивные съемки, уникальные экспонаты подводного музея, экстремальные условия погружений и удивительные истории из жизни русской Атлантиды смотрите в документальном фильме

«Затопленный край. Тайны Рыбинского моря» 10 мая в 18:40 на телеканале «Звезда».