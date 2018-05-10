Корпорация развития Севастополя подала иск о защите деловой репутации к замгубернатора

СЕВАСТОПОЛЬ , 10 мая. /ТАСС/. Корпорация развития Севастополя обратилась в Арбитражный суд с иском о защите деловой репутации к заместителю губернатора города Илье Пономареву . Сообщение об этом опубликовано в четверг на сайте корпорации.

"Корпорация развития Севастополя обратится в Арбитражный суд с иском к заместителю губернатора Илье Пономареву и ГАУ «Севастопольская телерадиокомпания» о защите деловой репутации", — отмечается в сообщении. В корпорации ТАСС подтвердили, что иск подан 10 мая.

Как сообщается на сайте, Пономарев подверг критике деятельность корпорации и признал ее работу неудовлетворительной в материале, размещенном 17 апреля 2018 года на сайте «ИКС ТВ» (ГАУ «Севастопольская телерадиокомпания»).

В материале, в частности, говорилось, что «корпорация предложила в качестве потенциальных резидентов индустриального парка 24 юридических лица, из которых по результатам изучения материалов, только четыре подтвердили свою финансовую заинтересованность и состоятельность в реализации проектов на территории парка». Помимо этого, как сообщается, в этом же материале шла речь о зарплатах сотрудников корпорации, которые фактически были вдвое ниже озвученной суммы.

В сообщении корпорации говорится, что «сведения, распространенные заместителем губернатора и ГАУ „Севастопольская телерадиокомпания“, не соответствуют действительности и нарушают деловую репутацию корпорации».

Мнение замгубернатора

Замгубернатора Севастополя Илья Пономарев, курирующий финансовый блок в правительстве города, назвал подачу иска парадоксальной. «Заявив о подаче иска, Олег Александрович [Николаев, глава корпорации] продемонстрировал, пожалуй, наиболее парадоксальный вариант реакции на критические замечания своего куратора. Вместо здоровой реакции — сделать выводы, провести работу над ошибками и показать результат — нынешний глава корпорации выбрал самый контрпродуктивный путь», — сказал Пономарев журналистам.