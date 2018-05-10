Бывший главный судебный пристав Тюменской области устроил пьяное ДТП в Екатеринбурге и попытался скрыться

Накануне, 9 мая, в центре Екатеринбурга пьяный экс — руководитель службы судебных приставов Тюменской области Станислав Минин устроил ДТП и попытался скрыться. Инцидент произошел на улице Карла Маркса. О случившемся нашим коллегам — журналистам Е1.RU — рассказал владелец одной из пострадавших машин. По словам водителя, он вместе с семьей приехал в центр Екатеринбурга на праздник. Они припарковали свой автомобиль Skoda на Карла Маркса и пошли гулять. Через некоторое время мужчина получил СМС о том, что в его машину въехали. Сообщение написал неравнодушный прохожий, который стал свидетелем аварии. Номер телефона он нашел на лобовом стекле поврежденного автомобиля.

Водителю SKODA об аварии рассказал очевидец— Когда я пришел к своей машине, очевидцы рассказали, что Mitsubishi Lancer, выезжая со двора, разбил две машины, — рассказал Е1.RU владелец Skoda. — Водитель попытался скрыться, но один из автомобилистов перекрыл ему дорогу и задержал на перекрёстке Малышева — Горького. Все это произошло на глазах сотрудников ДПС

Восстановить картину произошедшего помогли очевидцы аварии.

— Водитель Mitsubishi начал разгоняться еще во дворе, он на скорости выскочил на дорогу, как в фильмах. Его занесло сначала вправо, потом влево. В итоге он влетел в Skoda, которую после этого откинуло на Audi. Затем он включил заднюю и был таков, — рассказал житель Екатеринбурга.

Авария произошла на улице Карла Маркса После случившегося стороны поехали в ГИБДД оформлять ДТП. В госавтоинспекции информацию об аварии подтвердили. — Водитель Mitsubishi не обеспечил постоянный контроль за движением транспортного средства, допустил наезд на стоящие автомашины Skoda и Audi Q7, — рассказали Е1.RU в отделении пропаганды ГИБДД Екатеринбурга. — В ДТП никто не пострадал. От медосвидетельствования водитель Mitsubishi отказался. Уже дома владелец Skoda, зная возраст, фамилию, имя и отчество водителя Mitsubishi, выяснил через интернет, что виновник аварии — бывший высокопоставленный пристав. С 2010 по 2015 годы он был заместителем главного судебного пристава Свердловской области , а после ушел на повышение в Тюмень . Главой управления ФССП России по Тюменской области Станислава Минина официально назначили в апреле 2015 года, а в 2016-м он покинул эту должность по собственному желанию. Где он работает сейчас, неизвестно. Последним местом работы Минина значится серовский завод ферросплавов.

В 2015 году Станислав Минин (слева) официально возглавил службу судебных приставов Тюменской областиПо словам водителя Skoda, виновник пьяной аварии вызывал на место подмогу.

— Подошли его друзья, предложили решить вопрос на месте, я отказался, — говорит пострадавший водитель. — В ответ последовало: «Сейчас брат его приедет, все порешает». К ГАИ приехал «брат и его компания» на Audi (у Станислава Минина есть брат-близнец — прим.авт.), но заходить он не стал. Какое наказание за пьяную езду получит Станислав Минин — теперь будет решать суд.