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На портале «Управляем вместе» жители Прикамья могут сообщить о дорожных ямах
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На портале «Управляем вместе» жители Прикамья могут сообщить о дорожных ямах 

РИА «ФедералПресс» 1 час назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
В Прикамье на заседании правительства региона обсудили подготовку к дорожно-строительным работам. Как сообщает пресс-служба администрациии губернатора региона, фонда Прикамья на реализацию дорожно— хозяйственной деятельности предполагается направить 11,58 млрд рублей. Из них на строительство (реконструкцию) региональных дорог — 2,41 млрд рублей, муниципальных дорог — 4,75 млрд рублей, на приведение дорог в нормативное состояние — 4,32 млрд рублей.
Губернатор Максим Решетников отметил, что основная задача сейчас — своевременно заключить контракты.
В этом году запланировано проведение торгов на реконструкцию участка ул. Шоссе Космонавтов от ул. Архитектора Свиязева до моста через р. Мулянка включительно со строительством транспортной развязки в двух уровнях на пересечении с ул. Промышленной и ул. Оверятской; планируется начать строительно-монтажные работы на второй очереди Восточного обхода г. Перми; продолжить строительство обхода г. Чусового.
Общий объем финансирования капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог регионального значения в 2018 году составляет 2,63 млрд руб.
Информацию о состоянии дорог жители Прикамья уже сейчас могут передать с помощью портала «Уравляем вместе».
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