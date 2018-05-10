Мирча Луческу: «Не могу дождаться, когда увижу Фергюсона с бокалом красного вина»

— Это необыкновенный человек, — цитирует Sporturilor Луческу. — Он всегда молод и свеж. Ему нельзя дать 76 лет. Я не могу дождаться, когда увижу его с бокалом красного вина. У Фергюсона были проблемы со здоровьем еще до его ухода в отставку. Я рад, что сейчас он в порядке.