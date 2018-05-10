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Мирча Луческу: «Не могу дождаться, когда увижу Фергюсона с бокалом красного вина»
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Мирча Луческу: «Не могу дождаться, когда увижу Фергюсона с бокалом красного вина» 

Спорт-Экспресс 1 час назад
Главный тренер сборной Турции Мирча Луческу выразил радость по поводу прогресса в состоянии здоровья экс-тренера "Манчестер Юнайтед" Алекса Фергюсона. Специалист, напомним, пережил кровоизлияние в мозг, но уже выписан из отделения интенсивной терапии.
— Это необыкновенный человек, — цитирует Sporturilor Луческу. — Он всегда молод и свеж. Ему нельзя дать 76 лет. Я не могу дождаться, когда увижу его с бокалом красного вина. У Фергюсона были проблемы со здоровьем еще до его ухода в отставку. Я рад, что сейчас он в порядке.
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