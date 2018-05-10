МИД: на Ближнем Востоке может начаться война

Москва, 10 мая — «Вести. Экономика». Выход США из соглашения по иранской ядерной программе может вылиться в локальные боевые конфликты на Ближнем Востоке, заявил замглавы МИД Олег Сыромолотов.

"Ситуация на Ближнем Востоке запутана. И теперь станет еще более запутанной и перейдет в новую фазу, которая может вылиться в военные фактически действия. Потому что реакция Ирана будет соответствующая", — отметил Сыромолотов, сообщает РИА «Новости». По словам замминистра, политика США в регионе направлена на «выдавливание» Ирана, который совместно с «Хезболлой» занимается борьбой с терроризмом. «Это вполне могут быть локальные конфликты. Уже ведь авиация коалиции и Израиль наносит удар по позициям „Хезболлы“ и КСИР в Сирии. Это уже военные действия», — подчеркнул замминистра. В свою очередь другой замглавы МИД — Михаил Богданов отметил, что «нынешнее обострение ситуации между Израилем и Ираном с их обменом ударами опасно, так как отвлекает от борьбы с ДАИШ, с террористами, тормозит политическое урегулирование ситуации в Сирии». Обмен ударами двух стран опасен также потому, что происходит на территории третьего, суверенного государства — Сирии, подчеркнул Богданов.