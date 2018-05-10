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Юная модель из России умерла в США от передозировки наркотиков
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Юная модель из России умерла в США от передозировки наркотиков 

360tv.ru 2 часа назад
Модель из Архангельска, умерла в США от передозировки наркотиками. По данным NBC, психотропные вещества 18‐летней Ольге Лангиль дал врач, с которым они познакомились в баре.
По информации телеканала, девушка приехала из родного города в Штаты, чтобы стать востребованной моделью. Она часто посещала ночные клубы и модные вечеринки. В одном из баров города Форт-Лордейл (штат Флорида) Лангиль познакомилась с 41-летним врачом индийского происхождения Нэвэлом Парихом.
Мужчина предложил продолжить свидание в его апартаментах, где медик дал девушке на выбор разные наркотические вещества, включая экстази, кокаин, фентанил и ксанакс. Как позже Парих рассказал офицерам полиции, что модель употребила все вещества сразу и отключилась после секса. При этом, по словам медика, еще в три часа ночи он слышал ее храп, а утром обнаружил модель без сознания, поэтому сразу вызвал 911.
Отмечается, что при обыске стражи порядка обнаружили у Париха несколько мешков с наркотиками. Сейчас медик дает показания полиции. В то же время родственники скончавшейся модели ведут поиски свидетелей, чтобы разобраться, говорит ли врач правду.
Ранее стало известно, что в Краснодаре мужчина скончался от употребления наркотика, найденного на улице. Дозу запрещенного препарата он употребил вместе с приятелем. В настоящее время полиция разбирается в произошедшем.
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