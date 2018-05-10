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В Мордовии проверят данные о попадании петарды в толпу на празднике
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В Мордовии проверят данные о попадании петарды в толпу на празднике 

РИА Новости 1 час назад
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 10 мая — РИА Новости. Следователи проводят проверку информации о попадании петарды в толпу в ходе театрализованного представления в городе Ковылкино в Мордовии, сообщает следственное управление СК РФ.
В региональных СМИ появилось сообщение, что днем 9 мая на центральной площади в городе Ковылкино во время театрализованного представления в качестве имитации салюта запустили петарды. Одна из них изменила траекторию и попала в людей.
"В публикациях указано, что три человека получили ожоги, в том числе одиннадцатиклассник. По факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, следственными органами организовано проведение доследственной проверки", — говорится в сообщении регионального СУСК.
Следователи устанавливают обстоятельства происшедшего, опрашивают свидетелей и очевидцев, а также тех, кто отвечал за театрализованное мероприятие. Назначены судебно-медицинские экспертизы.
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