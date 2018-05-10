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Хозяина фермы, где погибли олени, оштрафовали на 90 тысяч рублей
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Хозяина фермы, где погибли олени, оштрафовали на 90 тысяч рублей 

Вести Калининград 2 часа назад
Фото: Вести Калининград
Директора фермы по разведению оленей в Краснознаменском районе оштрафовали на 90 тысяч рублей. Такую сумму он заплатит за массовую гибель животных. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры по Калининградской области в четверг, 10 мая.
«Так, директор ООО «Серебряное копытце» не уведомил органы государственного ветеринарного надзора о внезапном падеже или об одновременных массовых заболеваниях животных (оленей) в количестве 12 штук, произошедшем в пос. Высокое Краснознаменского района», — говорится в сообщении.
Помимо этого были выявлены нарушения ветеринарно-санитарных правил сбора, утилизации и уничтожения биологических отходов. На основании постановлений прокурора хозяина фермера привлекли к административной ответственности. Ему грозит штраф в размере 90 тысяч рублей.
Ферме по разведению оленей грозит штраф после сюжета калининградских «Вестей»
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