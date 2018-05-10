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Депутат от Новосибирской области прокомментировала нападение в колледже Барабинска
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Депутат от Новосибирской области прокомментировала нападение в колледже Барабинска 

РИА «ФедералПресс» 2 часа назад
Фото: Федеральное агентство политических новостей
«Барабинск — мой родной город. Там есть бывшее училище, которое сейчас называется колледжем. В железнодорожный колледж осознанно поступают целенаправленные ребята, благополучные люди, это престижное учебное заведение. У нас в Барабинске есть депо. Конечно, то, что произошло, — вопиющий случай. Можно сказать только одно: сегодня насилие, которое идет с экранов, вбивается в головы молодого поколения. Они берут примеры из фильмов, модных течений, которые связаны с экстримом, риском», — рассказала Ганзя в беседе с RT. По словам депутата, подобные случаи свидетельствуют о необходимости серьезного воспитания подростков. Ганзя пообещала подключиться к проблеме, когда вернется в родной город.
Как сообщал «ФедералПресс», сегодня произошла трагедия в филиале Новосибирского колледжа транспортных технологий им. Н. А. Лунина. Один из студентов принес с собой гладкоствольное ружье, зашел в учебный класс и выстрелил в сокурсника, после чего покончил жизнь самоубийством. Потерпевший находится в медицинском учреждении с огнестрельным ранением руки. Его жизни уже ничто не угрожает.
Предварительной причиной происшествия в барабинском колледже является личный конфликт. Как сообщила региональная прокуратура, молодой человек мог пойти на преступление «из личных неприязненных отношений». Там уточнили, что подростка могли унижать: смысл слов стрелявшего сводился к тому, что над ним «издевались».
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