Депутат от Новосибирской области прокомментировала нападение в колледже Барабинска

Барабинск — мой родной город. Там есть бывшее училище, которое сейчас называется колледжем. В железнодорожный колледж осознанно поступают целенаправленные ребята, благополучные люди, это престижное учебное заведение. У нас в Барабинске есть депо. Конечно, то, что произошло, — вопиющий случай. Можно сказать только одно: сегодня насилие, которое идет с экранов, вбивается в головы молодого поколения. Они берут примеры из фильмов, модных течений, которые связаны с экстримом, риском», — рассказала Ганзя в беседе с RT. По словам депутата, подобные случаи свидетельствуют о необходимости серьезного воспитания подростков. Ганзя пообещала подключиться к проблеме, когда вернется в родной город.

Как сообщал «ФедералПресс», сегодня произошла трагедия в филиале Новосибирского колледжа транспортных технологий им. Н. А. Лунина. Один из студентов принес с собой гладкоствольное ружье, зашел в учебный класс и выстрелил в сокурсника, после чего покончил жизнь самоубийством. Потерпевший находится в медицинском учреждении с огнестрельным ранением руки. Его жизни уже ничто не угрожает.

Предварительной причиной происшествия в барабинском колледже является личный конфликт. Как сообщила региональная прокуратура, молодой человек мог пойти на преступление «из личных неприязненных отношений». Там уточнили, что подростка могли унижать: смысл слов стрелявшего сводился к тому, что над ним «издевались».