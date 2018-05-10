Свет будут отключать в домах ряда улиц Ростова-на-Дону 11-17 мая

Согласно информации из официальных источников, 11 мая с 9.00 до 17.00 света не будет в ряде домов на улицах Красноармейской, Сарьяна,2-й Пролетарской, 1-й и 2.й Левой, 27-й, 29-й, 31-й, 39-й, 41-й, 43-й, 47-й и 49-й Линиях, 1-й, 2-й, 3-й, 4-й и 5-й улицах, а также в переулках Кирилловском и Балканском.

С 10.00 до 17.00 запланировано отключение на улицах Детской, Книжной, Новостоевской, а также в переулках Красной Звезды, Молочном и Ударников.

11–15 мая с 9.00 до 17.00 электричество будут отключать на улицах А. Блока, Владиленской, Герцена, Кржижановского, Шатурской, Я. Колоса, а также в переулке Гельца.

14, 16 и 17 мая в это же время прекратят подачу электроэнергии по ряду адресов на проспекте 40 лет Победы, 15 и 16 мая — на улицах Владиленской, Герцена, Кржижановского, а также в переулках Бакинском, Норильском и Рационализаторском.

17 мая с 9.00 до 17.00 света не будет на улицах А. Блока и Книжной, в переулках Боковском, Норильском, Рационализаторском и Ягодном, с 10.00 до 17.00 — на улицах Искусственной и Нижегородской, а также в переулке Краснофлотском.

Причина неудобств — проведение работ на трансформаторных подстанциях с целью исключения аварийных ситуаций.