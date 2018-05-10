Киану Ривз и Алекс Уинтер сыграют в третьей части «Билл и Тед» 

Киану Ривз и Алекс Уинтер вернутся к своим ролям в третьей части комедии «Билл и Тед», которая берет свое начало еще в 1989 году, когда на экраны вышли «Невероятные приключения Билла и Теда». В 1991 году комедию ждал сиквел, но с выходом третьей части дело застопорилось, и работа над ней началась лишь сейчас.
Стало известно, что исполнившие свои роли в первых двух частях Киану Ривз и Алекс Уинтер вновь с радостью согласились сыграть Теда и Билла. Сюжет третьей части картины расскажет о постаревших персонажах, которые так ничего в жизни и не добились, но при этом не оставляют свою мечту записать мировой хит. Сценарий написали создатели оригинальной дилогии Крис Мэтисон и Эд Соломон. Режиссером назначен Дин Паризо («Аферисты Дик и Джейн»).