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Киану Ривз и Алекс Уинтер сыграют в третьей части «Билл и Тед»
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Киану Ривз и Алекс Уинтер сыграют в третьей части «Билл и Тед» 

Киноафиша 24 минуты назад
Фото: Киноафиша
Киану Ривз и Алекс Уинтер вернутся к своим ролям в третьей части комедии «Билл и Тед», которая берет свое начало еще в 1989 году, когда на экраны вышли «Невероятные приключения Билла и Теда». В 1991 году комедию ждал сиквел, но с выходом третьей части дело застопорилось, и работа над ней началась лишь сейчас.
Стало известно, что исполнившие свои роли в первых двух частях Киану Ривз и Алекс Уинтер вновь с радостью согласились сыграть Теда и Билла. Сюжет третьей части картины расскажет о постаревших персонажах, которые так ничего в жизни и не добились, но при этом не оставляют свою мечту записать мировой хит. Сценарий написали создатели оригинальной дилогии Крис Мэтисон и Эд Соломон. Режиссером назначен Дин Паризо («Аферисты Дик и Джейн»).
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