Ещё
Ремонт дорог по итогам голосования на «Доброделе» начали делать в Подмосковье
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Ремонт дорог по итогам голосования на «Доброделе» начали делать в Подмосковье 

360tv.ru 24 минуты назад
Фото: 360tv.ru
Дорожные службы Московской области приступили к выполнению ремонта региональных автодорог по итогам голосования на портале «Добродел». Сейчас идет ремонт дороги Ямуга-Бирево под Клином. Это первый капитальный ремонт. За то, чтобы участок включили в программу ремонта, проголосовало чуть больше 40 человек. Работы уже начались.
Источник фото: телеканал «360»
На дороге на протяжении девяти километров были ямы и ухабы. О том, что на участке дороги Ямуга-Бирево нужен ремонт, жители писали давно.
С помощью голосования на «Доброделе» дорогу выбрали для капитального ремонта. В комментариях на портале писали, что дорога вся в ямах, заплатки не спасают, нужно менять все.
Источник фото: телеканал «360»
Почти две недели на участке работает техника: асфальтоукладчик, катки. Материал подвозят КАМАЗами. Сейчас кладут только первый слой. Всего же в этот участок закатают 17 тысяч тонн асфальта.
«Выполнена половина работы по устройству выравнивающего слоя. Еще неделю мы будем работать с ним. Потом перейдем на верхний слой. Планируется завершение работ к началу июля», — рассказал Феликс Журавлев, начальник производственного комплекса «Высоковский».
Все, что происходит на участке в режиме реального времени получают в ситуационном центре.
Источник фото: телеканал «360»
«Мы производим фотографии. Отправляем, они просматривают, как мы делаем работы. И отправляем им объем работ, какие были сделаны», — отчитался прораб Денис Астахов.
Участок делают по годами отработанной технологии. Пока даже половины дороги не готово, но автомобилисты уже говорят, что ехать стало лучше.
«Часто ездим и очень счастливы, что ремонтируется дорога. Какие молодцы. Прелесть какая-то», — поделился своими эмоциями местный житель.
В этом году по результатам голосования на портале «Добродел» отремонтируют свыше 860 километров дорог. Это вдвое больше, чем в прошлом году. В народный топ-лист вошли как небольшие участки, так и целые городские улицы. Сдать работы в Клину обещают второго июля.
360tv.ru: последние новости
Кобзон прокомментировал песню Юлии Самойловой для Евровидения США решили снизить влияние российских СМИ в Центральной Азии Депутат Госдумы прокомментировала стрельбу в новосибирском колледже
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Ловушка для России: нефть уходит за $80494
«Зашел в класс и начал стрелять»36
Убийца байкеров покончил с собой в СИЗО144
Украинский мусор перекрыл реку в Словакии152
Медведев предложил Дворковичу новую должность221
Видео
01:13
Победа не для всех: как прошло 9 мая на Украине
В мире Украина
Иранские парламентарии сожгли американский флаг
Ближний Восток В мире
01:20
Драки, задержания и глумление: «Бессмертный полк» в Киеве
Украина В мире
10:41
Медведев предложил Дворковичу новую должность
Экономика
12:49
Израиль пожаловался на обстрел советским «Ураганом»
Армия В мире
00:21
Украинский мусор перекрыл реку в Словакии
В мире Украина
02:21
Скончался Альфред Тальковский
Общество
00:13
Собчак поздравила с Днем Победы горой трупов
Шоу-бизнес
10:49
Пилот истребителя ВМС США задохнулся в небе над Сирией
Армия Происшествия
00:50
Депутат Рады обошел запрет на георгиевские ленты
В мире Украина
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение