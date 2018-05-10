Ремонт дорог по итогам голосования на «Доброделе» начали делать в Подмосковье

Дорожные службы Московской области приступили к выполнению ремонта региональных автодорог по итогам голосования на портале «Добродел». Сейчас идет ремонт дороги Ямуга-Бирево под Клином. Это первый капитальный ремонт. За то, чтобы участок включили в программу ремонта, проголосовало чуть больше 40 человек. Работы уже начались.

Источник фото: телеканал «360»

На дороге на протяжении девяти километров были ямы и ухабы. О том, что на участке дороги Ямуга-Бирево нужен ремонт, жители писали давно.

С помощью голосования на «Доброделе» дорогу выбрали для капитального ремонта. В комментариях на портале писали, что дорога вся в ямах, заплатки не спасают, нужно менять все.

Источник фото: телеканал «360»

Почти две недели на участке работает техника: асфальтоукладчик, катки. Материал подвозят КАМАЗами. Сейчас кладут только первый слой. Всего же в этот участок закатают 17 тысяч тонн асфальта.

«Выполнена половина работы по устройству выравнивающего слоя. Еще неделю мы будем работать с ним. Потом перейдем на верхний слой. Планируется завершение работ к началу июля», — рассказал Феликс Журавлев, начальник производственного комплекса «Высоковский».

Все, что происходит на участке в режиме реального времени получают в ситуационном центре.

Источник фото: телеканал «360»

«Мы производим фотографии. Отправляем, они просматривают, как мы делаем работы. И отправляем им объем работ, какие были сделаны», — отчитался прораб Денис Астахов.

Участок делают по годами отработанной технологии. Пока даже половины дороги не готово, но автомобилисты уже говорят, что ехать стало лучше.

«Часто ездим и очень счастливы, что ремонтируется дорога. Какие молодцы. Прелесть какая-то», — поделился своими эмоциями местный житель.