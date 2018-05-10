История о том, как жительница Якутска нашла могилу дедушки в Каспийске

История о том, как жительница Якутска нашла могилу дедушки в КаспийскеЖительница Якутска Елена Шепетьева нашла могилу дедушки — Солдата Великой Отечественной войны в дагестанском Каспийске

Шесть лет Шепетьева искала могилу Афанасия Кузьмина (дедушки), который в 27 лет был призван в армию из казачьего села Синск. В 1942 году пришла новость о смерти на фронте, но место захоронения не уточнялось.

Во время поисков Елена отправила письма во все военные инстанции страны, а в 2017 году якутчанка узнала, что ее дедушка похоронен в Дагестане

Как позже выяснилось, Афанасий Кузьмин с тяжелым ранением попал в каспийский госпиталь, где и скончался.

Внучка получила от каспийского военного комиссариата информацию о местонахождении могилы деда.

«Мы приехали сюда прямо с аэропорта. По пути купили краску, побелку, думали, что могила находится в запустении. Но были приятно удивлены, когда увидели насколько она ухожена. Спасибо каспийчанам, которые не забывают о наших дедах и прадедах, отдавших свои жизни за мир на нашей земле. О тех, кто навсегда получил каспийскую прописку и покоится на городском кладбище», — говорит Шепетьева, прибывшая в Дагестан вместе со своим сыном и отпраздновавшая здесь День Победы.