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История о том, как жительница Якутска нашла могилу дедушки в Каспийске
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История о том, как жительница Якутска нашла могилу дедушки в Каспийске 

Mirmol.ru 24 минуты назад
Фото: Mirmol.ru
История о том, как жительница Якутска нашла могилу дедушки в КаспийскеЖительница Якутска Елена Шепетьева нашла могилу дедушки — Солдата Великой Отечественной войны в дагестанском Каспийске.
Шесть лет Шепетьева искала могилу Афанасия Кузьмина (дедушки), который в 27 лет был призван в армию из казачьего села Синск. В 1942 году пришла новость о смерти на фронте, но место захоронения не уточнялось.
Во время поисков Елена отправила письма во все военные инстанции страны, а в 2017 году якутчанка узнала, что ее дедушка похоронен в Дагестане.
Как позже выяснилось, Афанасий Кузьмин с тяжелым ранением попал в каспийский госпиталь, где и скончался.
Внучка получила от каспийского военного комиссариата информацию о местонахождении могилы деда.
«Мы приехали сюда прямо с аэропорта. По пути купили краску, побелку, думали, что могила находится в запустении. Но были приятно удивлены, когда увидели насколько она ухожена. Спасибо каспийчанам, которые не забывают о наших дедах и прадедах, отдавших свои жизни за мир на нашей земле. О тех, кто навсегда получил каспийскую прописку и покоится на городском кладбище», — говорит Шепетьева, прибывшая в Дагестан вместе со своим сыном и отпраздновавшая здесь День Победы.
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