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В МИД заявили об отсутствии сотрудничества с Британией в борьбе с террором
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В МИД заявили об отсутствии сотрудничества с Британией в борьбе с террором 

РИА Новости 24 минуты назад
Фото: РИА Новости
РИМ, 10 мая — РИА Новости, Александр Логунов. Россия не ведёт сотрудничество по борьбе с терроризмом с Великобританией, диалог прервался после отравления бывшего сотрудника российских спецслужб Александра Литвиненко, заявил замглавы МИД РФ Олег Сыромолотов.
"Сейчас его (антитеррористического сотрудничества с Великобританией) нет. Хотя я встречался в Лондоне с британским МИД. Главное, что они должны наладить полноценное сотрудничество с ФСБ. Примеры такие были — в период чемпионата Европы по футболу оперативные группы ФСБ и спецслужб Великобритании взаимодействовали, сейчас этого нет", — заявил замминистра на полях антитеррористической конференции ОБСЕ в Риме.
"Этот диалог прервался ещё ранее", — ответил он на вопрос, послужило ли этому дело об отравлении Скрипаля.
"Диалог существовал активно до дела Литвиненко, после этого он прервался. Потом было какое-то сотрудничество на Олимпиаде в Сочи, но очень ограниченное, и во время чемпионата Европы по футболу", — сказал Сыромолотов, отвечая на вопрос о состоянии контртеррористического взаимодействия Москвы и Лондона в связи с предстоящим ЧМ по футболу.
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