Это двухметровый провал: в Симферополе подземная река смыла асфальт

СИМФЕРОПОЛЬ , 10 апр — РИА Новости Крым . В Симферополе, на перекрестке улиц Маяковского и Желябова, почти на двухметровую глубину под землю ушел асфальт. Как рассказал РИА Новости Крым руководитель МБУ «Город» Николай Коновалов, причина провала — река Казанка, которую обнаружили в образовавшейся дыре коммунальщики.

"Оказывается, там проходит река Казанка. Она течет по бетонному руслу, а сверху перекрыта панелями, которые и провалились. Скорее всего, от старости. Панели очень тонкие и устанавливали их, скорее всего, еще при Советском Союзе", — рассказал Коновалов

По его словам, провал водой не заполняется.

"Вода проходит, ливневая канализация работает", — сообщил Николай Коновалов.

Коммунальщики пока решают, что делать с образовавшейся «черной дырой» в асфальте на Маяковского.

"Провал, конечно, надо устранить, но проблема в том, что есть боязнь, что здесь мы залатаем, а потом пролом появится в другом месте. Надо принимать решение и, возможно, вскрывать все русло. Пока же рано говорить о сроках ремонта", — пояснил руководитель МБУ «Город».

На данный момент из-за провала перекрыто движение по одной из полос улицы Маяковского.