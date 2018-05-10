Россельхознадзор внёс два великолукских предприятия в список подкарантинных объектов 

Должностные лица управления Россельхознадзора по Санкт-Петербургу, Ленинградской и Псковской областям в соответствии с порядком ведения реестра подкарантинных объектов, на которых используются технологии, обеспечивающие лишение карантинных объектов жизнеспособности, провели выездные проверки в отношении двух перерабатывающих предприятий Псковской области: ООО «Великолукский свиноводческий комплекс» и ООО «Великие Луки — Зернопродукт». Как сообщили «Псковской губернии» в пресс-службе управления, по результатам проведенных мероприятий специалисты установили, что имеющееся на предприятиях оборудование соответствует техническим и эксплуатационным характеристикам, указанным в технических паспортах. Управление Россельхознадзора приняло решение о включении этих предприятий в реестр подкарантинных объектов, на которых используются технологии, обеспечивающие лишение карантинных объектов жизнеспособности. Чтобы оперативно отслеживать самые важные новости в Пскове и России, подписывайтесь на наши группы в «Телеграме», «ВКонтакте», «Твиттере», «Фейсбуке» и «Одноклассниках».