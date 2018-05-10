Россельхознадзор с 11 мая отменит запрет на ввоз продукции с трех белорусских предприятий

Об этом сообщили в пресс-службе Россельхознадзора.

При этом, как отметили в пресс-службе, вводится режим усиленного лабораторного контроля за поставками с предприятий СООО «Мясопродукт» и ОАО Птицефабрика «Рассвет».