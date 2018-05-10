Россельхознадзор с 11 мая отменит запрет на ввоз продукции с трех белорусских предприятий 

Об этом сообщили в пресс-службе Россельхознадзора.
«Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору с 11 мая 2018 г. отменяет введенные ранее ограничения на поставки в Россию продукции с белорусских предприятий СООО «Старфуд», ОАО «Верхнедвинский маслосырзавод» и ОАО «Лунинецкий молочный завод», — говорится в сообщении.
При этом, как отметили в пресс-службе, вводится режим усиленного лабораторного контроля за поставками с предприятий СООО «Мясопродукт» и ОАО Птицефабрика «Рассвет».
«Вместе с тем, по причине выявленных подведомственными Россельхознадзору лабораториями несоответствий продукции животного происхождения нормам и требованиям России и Евразийского Экономического Союза, вводится режим усиленного лабораторного контроля в отношении СООО «Мясопродукт» (выявление бензилпенициллина в говядине) и ОАО Птицефабрика «Рассвет» (выявление бактерий группы сальмонелла в мясе птицы)», — заключили в пресс-службе.