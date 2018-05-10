Полиция устанавливает местонахождение без вести пропавшего жителя Майкопа

В июле 2004 года он ушел из дома и до настоящего времени не вернулся.

Приметы: на вид 45-50 лет, рост 187 см, волосы рыжие короткие, глаза светлые.

Был одет в зеленую сетчатую майку и голубые джинсы.

Особые приметы: татуировка на левом плече в виде ядерного гриба, обвитого змеей.

Информацию о местонахождении Андрея Збань просьба сообщить по телефонам в городе Майкопе: (8772) 59-64-00, 52-57-27 или на 02 в ближайший отдел полиции.