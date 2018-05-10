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Полиция устанавливает местонахождение без вести пропавшего жителя Майкопа
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Полиция устанавливает местонахождение без вести пропавшего жителя Майкопа 

АиФ Адыгея 29 минут назад
Фото: АиФ Адыгея
Полицейскими Адыгеи разыскивается Збань Андрей Анатольевич, 1968 года рождения, житель города Майкопа.
В июле 2004 года он ушел из дома и до настоящего времени не вернулся.
Приметы: на вид 45-50 лет, рост 187 см, волосы рыжие короткие, глаза светлые.
Был одет в зеленую сетчатую майку и голубые джинсы.
Особые приметы: татуировка на левом плече в виде ядерного гриба, обвитого змеей.
Информацию о местонахождении Андрея Збань просьба сообщить по телефонам в городе Майкопе: (8772) 59-64-00, 52-57-27 или на 02 в ближайший отдел полиции.
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