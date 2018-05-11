Полиция Адыгеи устанавливает обстоятельства трех аварий с погибшими

За минувшие сутки в Адыгее произошло три ДТП с тяжкими последствиями. В каждой из аварий погибли люди.

Первое сообщение поступило в полицию Гиагинского района от местных жителей. Около 16 часов в устье реки Фарс был обнаружен труп мужчины. Следователи выяснили, что погибшим является 27-летний местный житель.

По предварительным данным, днем ранее мужчина, двигаясь на мотоцикле, не справился с управлением и съехал с проезжей части дороги. В результате транспортное средство и водитель упали в обрыв. Установлено, что погибший мотоциклист не получал водительского удостоверения.

По данным полиции, еще одну проверку следственные подразделения проводят по факту аварии со смертельным исходом в Красногвардейском районе республики. Правоохранители выясняют обстоятельства съезда внедорожника Ниссан в водоканал оросительной системы придорожных полей.

В иномарке был обнаружен труп 51-летнего местного жителя.

«В те же сутки, около 21.00 часа, в поселке Энем был насмерть сбит пешеход. Установлено, что 24-летний местный житель, управляя автомобилем «КИА», совершил наезд на 36-летнюю односельчанку, переходившую дорогу в неустановленном месте», — рассказали в пресс-службе МВД по Адыгее.

По завершении проведения доследственных проверок по каждому факту будет принято соответствующее решение.