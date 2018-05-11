Ещё
Полиция Адыгеи устанавливает обстоятельства трех аварий с погибшими
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Полиция Адыгеи устанавливает обстоятельства трех аварий с погибшими 

АиФ Адыгея 2 часа назад
Фото: АиФ Адыгея
За минувшие сутки в Адыгее произошло три ДТП с тяжкими последствиями. В каждой из аварий погибли люди.
Первое сообщение поступило в полицию Гиагинского района от местных жителей. Около 16 часов в устье реки Фарс был обнаружен труп мужчины. Следователи выяснили, что погибшим является 27-летний местный житель.
По предварительным данным, днем ранее мужчина, двигаясь на мотоцикле, не справился с управлением и съехал с проезжей части дороги. В результате транспортное средство и водитель упали в обрыв. Установлено, что погибший мотоциклист не получал водительского удостоверения.
По данным полиции, еще одну проверку следственные подразделения проводят по факту аварии со смертельным исходом в Красногвардейском районе республики. Правоохранители выясняют обстоятельства съезда внедорожника Ниссан в водоканал оросительной системы придорожных полей.
В иномарке был обнаружен труп 51-летнего местного жителя.
«В те же сутки, около 21.00 часа, в поселке Энем был насмерть сбит пешеход. Установлено, что 24-летний местный житель, управляя автомобилем «КИА», совершил наезд на 36-летнюю односельчанку, переходившую дорогу в неустановленном месте», — рассказали в пресс-службе МВД по Адыгее.
По завершении проведения доследственных проверок по каждому факту будет принято соответствующее решение.
АиФ Адыгея: последние новости
«Ростелеком» обеспечит интернет-доступом фестиваль воздухоплавания Студенты МГТУ стали победителями в соревнованиях по дзюдо В Адыгее почтили память погибших в годы Великой Отечественной войны
Комментарии  Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Удар в спину: почему «Панцирь» был уничтожен891
Сажать в России будут по новой статье103
«Стремно очень»: Самойлова рассказала об обмане на «Евровидении»448
Мама Самойловой рассказала о состоянии дочери97
Украина хочет стянуть силовиков к границе с Крымом120
Видео
01:32
Слабое звено: Россия уберет Польшу с пути
Экономика Статьи
01:37
Появилось видео нападения гепардов на туристов
Происшествия Путешествия
00:10
Удар в спину: почему «Панцирь» был уничтожен
Оружие Статьи
01:03
Познер разочаровался в СПЧ
Общество
01:22
«Зашел в класс и начал стрелять»
Происшествия
00:29
Как встретили провалившуюся на «Евровидении» Самойлову
Шоу-бизнес
02:44
Гепарды набросились на гостей в парке
Общество Происшествия
02:19
В ДНР показали «Снежинку» и «Чебурашку» в действии
Оружие Армия
03:39
«Скоро суд над РФ»: Скрипка разозлил зрителей русофобией
Шоу-бизнес В мире
01:24
Подводный робот-убийца авианосцев разработан в Турции
Армия Оружие
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение