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Школьники из Бибирева провели выездные патриотические программы «Музей в вещмешке»
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Школьники из Бибирева провели выездные патриотические программы «Музей в вещмешке» 

Управа района Бибирево 32 минуты назад
Фото: Управа района Бибирево
Активисты школьного музея «Мы помним, мы гордимся!» школы № 1413 в преддверии Дня Победы провели выездные патриотические программы «Музей в вещмешке» в подведомственных детских садах. Об этом сообщили в администрации образовательного учреждения.
-В преддверии празднования 73-летия Победы в Великой Отечественной войне учащиеся побывали в гостях у наших воспитанников. Все дошкольные отделения получили уникальную возможность посетить школьный музей, не выходя из своего здания. В вещевом солдатском мешке находятся подлинные предметы, добытые в ходе поисковых экспедиций или переданные в дар школьникам: каска, укрывающая солдата от пуль неприятеля, планшет, сумка медицинской сестры, пули, гильзы и другие предметы, -рассказали в администрации школы.
Отметим, что идея выездного «Музея в вещмешке» — почтить память героев Победы — вызвала живой и горячий отклик, как у организаторов экскурсии, так и у ребят, которые смогли посмотреть, потрогать экспонаты, задать любые волнующие вопросы. В ходе рассказа воспитанники дошкольных отделений помогали экскурсоводам, включаясь в диалог, активно отвечая на различные вопросы. (ип)
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