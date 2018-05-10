НТВ запускает общественно-политическое шоу «Реакция»

Особенность этого телешоу, как поясняют создатели, в том, что «Реакция» ставит перед собой цель не только обсудить проблему, но и ответить на вечный российский вопрос: «Что делать?». В студии будут собираться не только эксперты, но и политики, поэтому зрителям обещают острые дискуссии.

"Я в новом проекте не просто журналист и ведущая — я прежде всего такой же гражданин своей страны, как и все остальные, с такими же заботами и проблемами, что и у всех, и меня точно так же, как любого другого жителя России , волнует, что происходит в стране, и в каком мире мы будем жить дальше, а порой даже возмущает то, что происходит в мировой политике и общественной жизни", — говорит Белова, чьи слова приводятся в сообщении.

Телеведущая добавляет, что вместе со зрителями хочет не только разобраться в острых проблемах, но и найти путь их решения. Зрителям будет уделяться особое внимание — они смогут в прямом эфире голосовать за близкую им реакцию на тот или иной вопрос, а гости программы получат возможность сразу реагировать на позицию зрителей и анализировать ее. Формат с подобным взаимодействием зрителей и студии будет опробован впервые, говорят на телеканале. Программа «Реакция» будет выходить по будням с понедельника по четверг.