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НТВ запускает общественно-политическое шоу «Реакция»
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НТВ запускает общественно-политическое шоу «Реакция» 

ТАСС 27 минут назад
МОСКВА, 10 мая. /ТАСС/. Премьера нового ежедневного общественно-политического шоу «Реакция» состоится на НТВ 14 мая. Ведущей программы станет Ольга Белова, сообщает в четверг пресс-служба телеканала.
Особенность этого телешоу, как поясняют создатели, в том, что «Реакция» ставит перед собой цель не только обсудить проблему, но и ответить на вечный российский вопрос: «Что делать?». В студии будут собираться не только эксперты, но и политики, поэтому зрителям обещают острые дискуссии.
"Я в новом проекте не просто журналист и ведущая — я прежде всего такой же гражданин своей страны, как и все остальные, с такими же заботами и проблемами, что и у всех, и меня точно так же, как любого другого жителя России, волнует, что происходит в стране, и в каком мире мы будем жить дальше, а порой даже возмущает то, что происходит в мировой политике и общественной жизни", — говорит Белова, чьи слова приводятся в сообщении.
Телеведущая добавляет, что вместе со зрителями хочет не только разобраться в острых проблемах, но и найти путь их решения. Зрителям будет уделяться особое внимание — они смогут в прямом эфире голосовать за близкую им реакцию на тот или иной вопрос, а гости программы получат возможность сразу реагировать на позицию зрителей и анализировать ее. Формат с подобным взаимодействием зрителей и студии будет опробован впервые, говорят на телеканале. Программа «Реакция» будет выходить по будням с понедельника по четверг.
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