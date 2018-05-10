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Бельгийский велогонщик на «Джиро» отказался от использования TUE для кортизона
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Бельгийский велогонщик на «Джиро» отказался от использования TUE для кортизона 

Чемпионат.com 29 минут назад
Бельгийский велогонщик Сандер Арме из команды Lotto-Fix ALL отказался от использования терапевтического исключения (TUE) во время многодневки «Джиро д'Италия», сообщает Cycling Pub.
Перед презентацией команд, которая прошла 3 мая в Иерусалиме, его укусила пчела, что вызвало у гонщика аллергическую реакцию, в частности, у спортсмена сильно опух глаз.
В этом случае команда может запросить TUE на использование инъекции кортизона, чтобы справиться с последствиями от укуса, но руководство Lotto-Fix ALL отказалось это делать.
Одна из причин — команда состоит в MPCC (Mouvement Pour un Cyclisme Credible, «Движение за доверие в велоспорте»). В случае применения кортизона гонщиком, который выступает за команду-участницу MPCC, он должен пропустить как минимум восемь дней соревнований.
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