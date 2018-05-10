Тебе 30 лет, а ты не замужем? Как отвечать непрошенным советчикам

На Западе есть одно негласное правило — в общении с собеседником не касаются таких тем, как семья, финансы и здоровье. Хочешь поделиться наболевшим, сам начнешь разговор. А без разрешения на чужую территорию ни шагу.

В нашем же цивилизованном обществе об этикете общения и о личных границах человека и слыхом не слыхивали. Стоит немного выбиться из общественных рамок и устоев, придуманных еще до рождения мамонтов, и получишь огромную порцию «дельных» советов, как правильно устроить жизнь, а не прожигать оную в поисках чего-то непонятного.

Иногда в праведном стремлении наставить тебя на путь истинный близкие, друзья, соседи, коллеги и просто мимолетные знакомые переходят все границы:

— Как? Тебе уже 25 (35, 45) и ты не замужем? Кошмар! Надо что-то с этим делать!

— Замужем? Хорошо. А дети? Как нет? В твоем возрасте у меня уже двое было! Подумай!

— Не получается с детьми? А почему? У врача была? Что говорят? Я вот знаю одну хорошую женщину…

И все! Дальше либо бежать от таких добродетельных советчиков куда подальше, либо посоветовать им поискать другой объект для нравоучений. Дорогие мои, вы действительно не понимаете, что своими некорректными вопросами вторгаетесь в мое личное пространство?! Или просто тупите по привычке и принципу «хочу все знать»?

Личные границы — штука тонкая и деликатная. Хорошо, если у человека крепкие нервы, высокая личная самооценка и немного наплевательское отношение к чужому мнению. Как например, у моей хорошей знакомой. Ей 35 с хвостиком. Замуж не собирается, с детьми возиться тоже. Ее мама раз в неделю звонит любимой дочери и загробным голосом вещает: «Дочь, одумайся! Четвертый десяток пошел, а все не замужем. Скажи, кто тебе в старости стакан воды подаст?».

— Кто-кто? Слуга! — отвечает подруга, обладающая отменным чувством юмора.

Впрочем, у мамы после такого диалога очередной мини-инфаркт, у подруги — подпорченное настроение.

Конечно, родные и близкие желают нам только добра и плохого не посоветуют. Однако именно они в своем стремлении «причинить» добро и нарушают наши личные границы. А при сопротивлении наталкиваешься на непонимание и осуждение.

Однако встает вопрос: почему я должна жить так, как доктор прописал? Менять, ущемлять себя в чем-то в угоду устаревшим устоям, сложившимся в обществе? Нет, понятно, жить в обществе и не зависеть от него нельзя. Нужно лишь для себя оценить степень этой зависимости.

Что для меня важней — личная свобода или мнение общества? Жизнь полна компромиссов, всегда можно найти подходящие решение и объяснение.

Личное пространство — это набор сугубо интимных принципов, моралей, правил, которые вы избрали для себя сами и считаете это нормой своего существования. И только вам решать, когда жениться, рожать детей, какую работу выбрать и устанавливать дедлайны важных жизненных событий. Это нормально. Это круто. Выстраивание личных границ — первый шаг к осознанности и умению нести ответственность за свой выбор.

Когда наше общество наиграется в «уравниловку» и перестанет мерить стандартными мерками — непонятно. Скорее всего, в текущем столетии этого не случится. Веками слагавшийся менталитет невозможно изменить одномоментно, да и не нужно. Всему свое время.

Обидно только одно: сколько людей проживают «чужую» жизнь, лишь бы соответствовать общественным канонам. Живут с нелюбимыми — развестись никак! Что люди скажут? Выходят замуж, потому что пора! И прислушиваются к «добрым советам», засунув собственные желания и амбиции куда подальше.

Дорогие благодетели, любящие «причинять» добро! Прежде чем помогать человеку, наденьте его обувь, пройдите его путь, а уж потом давайте свои советы. Может, пока идти будете, и желание пропадет вмешиваться в чужую жизнь.