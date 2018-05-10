Облсуд смягчил наказание мужчине, который нес взятку чиновнику Рубакову

Об этом Волга Ньюс сообщили в прокуратуре.

Согласно информации на сайте облсуда, в апреле приговор обещавшему посредничество во взяточничестве Владиславу Ахмедову был изменен. По решению облсуда Ахмедов проведет в колонии два года и четыре месяца лишения свободы — на два месяца меньше, чем хотел суд Ленинского района. Одна из причин — наличие у Ахмедова несовершеннолетнего ребенка, что признано смягчающим обстоятельством.

Напомним, согласно материалам расследования, Ахмедов должен был отдать 2,5 млн руб. главе департамента градостроительства мэрии Самары Сергею Рубакову , который сейчас находится под следствием по другим уголовным делам.

Владислав Ахмедов раньше не был судим и трудился в строительной компании «Самаражилинвест». Как следует из обвинительного заключения, он предложил знакомому из ООО «Гидромеханизация», некоему Волкову, помочь оформить в собственность участок на острове Песчаный в Красноглинском районе Самары (турбаза «Электрон»). А между тем обещанная земля относилась к лесному фонду и принадлежала государству.

Волков сначала на предложение согласился, но потом пошел к правоохранителям и написал заявление. Сотрудники БЭП и ПК областного ГУ МВД на заявление среагировали: провели оперативный эксперимент.

В результате 25 июля 2016 г. Ахмедов в «четырнадцатой», припаркованной у дома на ул. Самарской, получил часть от требуемой взятки: 115 тыс. руб. и муляж еще 1,635 млн рублей. Причем, как подчеркнуто в обвинительном заключении, зачитанном в суде, деньги он «получил для передачи Рубакову».

Сам Владислав Ахмедов на суде сказал, что признает вину частично — якобы деньги брал, но хотел присвоить, а не нести Рубакову.

Интересно, что Ахмедову предлагали сотрудничество со следствием и его с чемоданом денег отправляли в офис к Рубакову. Но предварительного «созвона» у Ахмедова и Рубакова не было, и помощница муниципального служащего, увидев Ахмедова, сообщила, что начальника на месте нет.

Таким образом, до «конечного звена» деньги не дошли и факт того, что они предназначались Рубакову, не доказан. Повторно Ахмедова к Рубакову не отправляли.

А позже Рубакова «поймали» на другом получении денег. Причем также 2,5 млн руб. и также якобы за решение вопроса, не находившегося в его официальной компетенции.

Как следует из материалов следствия, в мае 2017 г. Сергей Рубаков встречался с директором Государственного казенного учреждения Самарской области «Управление капитального строительства» (бывшим руководителем ГУП СО «Стройконтроль») Реналем Мязитовым. Тогда они договорились, что Рубаков получит от Мязитова 2,5 млн руб. и решит вопрос о непривлечении того к уголовной ответственности.

2 июня Рубаков и Мязитов встретились в ресторане «Паровоз». Там состоялась передача 1,1 млн руб. и муляжа купюр еще на 1,4 млн рублей. Эти деньги, по версии следствия, должны были отправиться «по цепочке» не установленному следствием лицу в правоохранительных органах.

После получения денег Рубакова задержали сотрудники ФСБ . 3 июня было возбуждено уголовное дело по статье «Предложение посредничества во взяточничестве».

Суд отправил Рубакова на время следствия под домашний арест. Также по этому уголовному делу был задержан сотрудник регионального ФСБ Максим Докучаев (сейчас он уволен). Докучаеву приговор уже вынесен: два с половиной года колонии.

Позже стало известно, что Рубаков стал фигурантом еще одного уголовного дела. По версии следствия, 30 мая он в служебном кабинете незаконно получил от директора ООО 5 млн руб. за якобы оказание помощи в изменении техусловий подключения к ливневке проектируемого компанией жилого комплекса на ул. Водников.

Следствие по делу Рубакова сейчас подходит к концу.