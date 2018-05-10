Владельцы дронов застрахуют свою ответственность

"АльфаСтрахование" предлагает защитить гражданскую ответственность владельцев дронов — беспилотных летательных аппаратов. Специальный полис, разработанный по запросу корпоративных клиентов, покрывает риск нанесения вреда жизни, здоровью или имуществу третьих лиц. Средний лимит страхования составляет 1 миллион рублей.

Как сообщили «Уралинформбюро» в пресс-службе страховой компании, цена полиса зависит от цели и интенсивности использования БПЛА, опыта оператора, маршрута полетов и многого другого.

Дроны, будучи изначально аппаратами военного применения, сегодня востребованы в сельском хозяйстве, доставке грузов, мониторинге погоды и городского трафика, тушении пожаров. Они могут управляться дистанционно или летать автономно с помощью встроенного программного обеспечения.

После случаев столкновения беспилотников с препятствиями и потери контроля над ними появились бесполетные зоны No fly. В частности, по правилам безопасности полеты дронов запрещены в центре города, над аэропортами, в Москве — в пределах МКАД. Согласно российскому законодательству, БПЛА с максимальной взлетной массой от 0,25 до 30 килограммов подлежат обязательному учету.