Владельцы дронов застрахуют свою ответственность 

"АльфаСтрахование" предлагает защитить гражданскую ответственность владельцев дронов — беспилотных летательных аппаратов. Специальный полис, разработанный по запросу корпоративных клиентов, покрывает риск нанесения вреда жизни, здоровью или имуществу третьих лиц. Средний лимит страхования составляет 1 миллион рублей.
Как сообщили «Уралинформбюро» в пресс-службе страховой компании, цена полиса зависит от цели и интенсивности использования БПЛА, опыта оператора, маршрута полетов и многого другого.
Дроны, будучи изначально аппаратами военного применения, сегодня востребованы в сельском хозяйстве, доставке грузов, мониторинге погоды и городского трафика, тушении пожаров. Они могут управляться дистанционно или летать автономно с помощью встроенного программного обеспечения.
После случаев столкновения беспилотников с препятствиями и потери контроля над ними появились бесполетные зоны No fly. В частности, по правилам безопасности полеты дронов запрещены в центре города, над аэропортами, в Москве — в пределах МКАД. Согласно российскому законодательству, БПЛА с максимальной взлетной массой от 0,25 до 30 килограммов подлежат обязательному учету.
"Создание нового продукта для защиты ответственности оператора дрона — не только дань моде и времени, но и ответ на запрос клиента — крупной компании, использующей дроны для обеспечения аудиовизуального контроля своих объектов в режиме 24/7. Несмотря на уникальность продукта, мы уверены, что он будет востребован рынком. Первый контракт был заключен нами зимой, и сейчас, до выпуска продукта на открытый рынок, мы рассматриваем еще два проекта сотрудничества. С учетом скорости распространения технологий и целей использования дронов, территории их применения увеличиваются так же, как нагрузка и ответственность, лежащая на операторах беспилотных машин. Чтобы предупредить финансовые потери оператора дрона в результате падения беспилотника и нужен полис «АльфаСтрахование», — говорит ведущий специалист департамента авиационного страхования компании Александр Кондрашов.