«БОГОМОЛЫ» из Богородского смастерили и развесили скворечники

Акцию «Дом для птиц» провело Клубное объединение «БОГОродская МОЛодёжь».

Команда активистов из клубного объединения «БОГОродская МОЛодёжь» под началом муниципального депутата, заместителя руководителя Досугового центра «Богородское» Евгения Шустрова несколько дней тому назад провела акцию, в ходе которой в районе было развешано 16 новеньких скворечников.

«Несколько выходных подряд юноши и девушки строили птичьи дома, — поделился секретом Евгений Шустров. — Каждый скворечник был смастерён и подарен пернатым друзьям с любовью».

Скворечники, по его словам, были развешаны в таких уголках района Богородское , где меньше всего тревожили бы птиц, но в тоже время было удобно подойти к кормушке и при необходимости насыпать корм. Да и просто полюбоваться пернатыми.

«Теперь остается ждать, когда они заселятся в своих новых ярких домиках, и мы очень надеемся, что птиц в нашем районе будет с каждым годом все больше и больше», — подчеркнул активный участник акции.