Ещё
«БОГОМОЛЫ» из Богородского смастерили и развесили скворечники
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

«БОГОМОЛЫ» из Богородского смастерили и развесили скворечники 

Официальный сайт управы района Богородское 29 минут назад
Фото: Официальный сайт управы района Богородское
Акцию «Дом для птиц» провело Клубное объединение «БОГОродская МОЛодёжь».
Команда активистов из клубного объединения «БОГОродская МОЛодёжь» под началом муниципального депутата, заместителя руководителя Досугового центра «Богородское» Евгения Шустрова несколько дней тому назад провела акцию, в ходе которой в районе было развешано 16 новеньких скворечников.
«Несколько выходных подряд юноши и девушки строили птичьи дома, — поделился секретом Евгений Шустров. — Каждый скворечник был смастерён и подарен пернатым друзьям с любовью».
Скворечники, по его словам, были развешаны в таких уголках района Богородское, где меньше всего тревожили бы птиц, но в тоже время было удобно подойти к кормушке и при необходимости насыпать корм. Да и просто полюбоваться пернатыми.
«Теперь остается ждать, когда они заселятся в своих новых ярких домиках, и мы очень надеемся, что птиц в нашем районе будет с каждым годом все больше и больше», — подчеркнул активный участник акции.
Официальный сайт управы района Богородское: последние новости
Ко Дню Победы бульвар Маршала Рокоссовского приведен в порядок Богородские школьники взяли в ручки 3D ручки Свои предложения по развитию «Лосиного острова» подготовили муниципальные депутаты
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Ловушка для России: нефть уходит за $80495
«Зашел в класс и начал стрелять»40
Убийца байкеров покончил с собой в СИЗО146
Украинский мусор перекрыл реку в Словакии151
Медведев предложил Дворковичу новую должность222
Видео
01:22
«Зашел в класс и начал стрелять»
Происшествия
01:13
Победа не для всех: как прошло 9 мая на Украине
В мире Украина
Иранские парламентарии сожгли американский флаг
Ближний Восток В мире
01:20
Драки, задержания и глумление: «Бессмертный полк» в Киеве
Украина В мире
10:41
Медведев предложил Дворковичу новую должность
Экономика
12:49
Израиль пожаловался на обстрел советским «Ураганом»
Армия В мире
00:21
Украинский мусор перекрыл реку в Словакии
В мире Украина
02:21
Скончался Альфред Тальковский
Общество
00:13
Собчак поздравила с Днем Победы горой трупов
Шоу-бизнес
10:49
Пилот истребителя ВМС США задохнулся в небе над Сирией
Армия Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение