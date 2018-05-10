Посол Германии посетит в Саратове школу по футболу 

Чрезвычайный и Полномочный Посол Федеративной Республики Германия в Российской Федерации Рюдигер фон Фрич прилетит в Саратов для участия в программе «Дни Германии в Саратове», сообщает сайт правительства.
13 мая запланировано посещение Евангелическо-Лютеранской общины Саратова с участием в церемонии освящения евангелическо-лютеранской Церкви св. Марии Архиепископом Дитрихом Брауэром.
Также посол поприветствует участников детского футбольного турнира среди команд Саратовской области в Саратовской школе олимпийского резерва по футболу «Сокол».
В программу визита также включено посещение центра немецкой культуры, организации «Энгельсское общество немцев „Возрождение“ и государственный исторический архив немцев Поволжья.
14 мая господин фон Фрич побывает в гимназии № 1 г. Саратова и в Саратовском национальном исследовательском государственном университете имени Н. Г. Чернышевского.