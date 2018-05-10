Богородские школьники взяли в ручки 3D ручки

Увлекательную экскурсию в Центр молодежного инновационного творчества ВАО совершила учащаяся молодежь.

Ученики школы №1797 «Богородская» с бесплатной экскурсией на прошлой неделе посетили «ИнноЦентр ВАО». В центре школьникам рассказали об основах цифрового проектирования и производства, о возможностях 3D печати.

Ребята с удовольствием ознакомились с оборудованием ЦМИТа. Они даже попробовали сами выполнить рисунки 3D ручкой. А также выжгли разнообразные фигурки на станке лазерной резки и гравировки, рассмотрели в микроскоп микросхемы.

По словам преподавателей, дети от экскурсии были в восторге и попросили еще раз организовать экскурсию в «ИнноЦентр ВАО».