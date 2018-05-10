Фонсека: «Шахтёр» заслуженно победил «Динамо»

Наставник «Шахтёра» Паулу Фонсека высказался о победе над «Динамо» в финале Кубка Украины

"Это было отличное зрелище. Атмосфера отличная, стадион полный. Каждый болел за свою команду, и это великолепно. Я счастлив выигрывать трофеи в таком великом клубе. Посвящаем победу нашим болельщикам, эта победа для них.

Если об игре, то победила лучшая команда. Мы доминировали, контролировали игру, но забивать «Динамо» непросто. Проявили терпение и забили в правильные моменты. Команда выиграла абсолютно заслуженно", — сказал португальский специалист.

Напомним, «Шахтёр» обыграл «Динамо» со счетом 2:0.