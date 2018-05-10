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Фонсека: «Шахтёр» заслуженно победил «Динамо»
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Фонсека: «Шахтёр» заслуженно победил «Динамо» 

Евро-футбол.Ру 34 минуты назад
Фото: Евро-футбол.Ру
Наставник «Шахтёра» Паулу Фонсека высказался о победе над «Динамо» в финале Кубка Украины.
"Это было отличное зрелище. Атмосфера отличная, стадион полный. Каждый болел за свою команду, и это великолепно. Я счастлив выигрывать трофеи в таком великом клубе. Посвящаем победу нашим болельщикам, эта победа для них.
Если об игре, то победила лучшая команда. Мы доминировали, контролировали игру, но забивать «Динамо» непросто. Проявили терпение и забили в правильные моменты. Команда выиграла абсолютно заслуженно", — сказал португальский специалист.
Напомним, «Шахтёр» обыграл «Динамо» со счетом 2:0.
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