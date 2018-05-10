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Аромат отходов птицефабрики в Югре теперь будут вдыхать дачники
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Аромат отходов птицефабрики в Югре теперь будут вдыхать дачники 

РИА «ФедералПресс» 33 минуты назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
Эксперты Общероссийского народного фронта повторно проинспектировали места складирования отходов птицефабрики «Белоярочка» в поселке Белый Яр Сургутского района. В начале апреля жители жаловались на неприятный запах, исходящий от пометохранилища, расположенного в километре от жилых домов. Также вблизи находится ручей, впадающий в реку Обь, что, по мнению общественников, представляет опасность для окружающей среды, жизни и здоровья людей. Активисты ОНФ нанесли так называемое «пометохранилище» на интерактивную карту свалок и обратились в региональное управление Росприроднадзора с просьбой проверить законность складирования отходов на территории поселения.
При этом в администрации Сургутского района заявили, что деятельность предприятия ООО «Обь-Регион», которому принадлежит птицефабрика, является законной, легальной и осуществляется на принадлежащей ему территории.
«Помет складируется в пометохранилище, на которое имеется свидетельство о праве собственности, как и на землю под ним. Лицензирование деятельности по работе с отходами III-IV классов необходимо, если основным видом деятельности предприятия является совокупность действий по сбору, транспортировке, утилизации навоза (помета) и получения прибыли от такой деятельности. Основным видом деятельности предприятия является производство мяса и яйца птицы, и получение лицензии по обращению с отходами (пометом) такому предприятию не требуется», — отмечается в официальном ответе администрации Сургутского района «ФедералПресс».
Как оказалось, предприятие осваивает земельный участок площадью 20 га, предоставленный ему департаментом недропользования Югры, под выращивание сельскохозяйственных культур, куда и будет вывезен помет, как удобрение. Как выяснили эксперты ОНФ, работы по освоению нового участка уже начались. Он располагается довольно далеко от птицефабрики — за поселком Солнечный, в районе дачного кооператива «Победит». И, по мнению общественников, такое соседство вряд ли обрадует местных садоводов. Отходы птичника с начала мая завозятся на участок, расположенный за полигоном ТБО.
«По сути в чистое поле — мы не увидели там ни специальной обваловки, ни гидроизоляции. То есть снова налицо нарушение природоохранного законодательства. Практически вся дорога от Белого Яра до полигона засыпана отходами птицефабрики. Мы проинформировали об этом надзорные органы и будем отслуживать ситуацию», — рассказала эксперт регионального штаба ОНФ в Югре Инна Бирук.
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