Победа бодрости и духа

8 мая 2018 года в 12 часов 27 минут, на пруду Битцевского парка состоялось внеплановое открытие купального сезона в столице

Первым в родниковую (по чистоте и температуре) воду окунулся, естественно, репортер «Вечерки». Страховал его от возможного «кондрашки» Евгений Малер, новоясеневский эколог-энтузиаст, который является творцом этого уникального водоема. Он же во время заплыва отгонял от репортера стаю травоядных, но сильно оголодавших за зиму рыб-толстолобиков и белых амуров. Расстояние в 30 метров было преодолено полудюжиной пловцов в рекордное время. Их бодрила ледяная родниковая вода температурой +8.

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