Гарантийные дороги Архангельска обещают отремонтировать до 20 июня 

Дороги, которые не прошли проверку качества, были отремонтированы в 2014–2017 годах. Проверено 33 объекта, а недостатки, требующие устранения, выявлены в 29 из них. Гарантийный ремонт обещают провести до 20 июня, сообщает пресс-служба горадмина.
— Основными недостатками являются наличие выбоин, трещин и разрушение асфальтобетонного покрытия в местах спаек, — пояснили в департаменте транспорта, строительства и городской инфраструктуры.
Перечень отремонтированных, находящихся на гарантии и требующих устранения дефектов объектов выглядит следующим образом:
ул. Воскресенская — пр. Новгородский;
пересечение ул. Тимме — ул. Воскресенская;
ул. Ярославская от ул. Красных Партизан до ул. Кедрова;
ул. Шубина от пр. Обводный канал до просп. Троицкий;
ул. Шабалина от ул. Воскресенской до ул. Р. Люксембург;
дорога от ул. Теснанова до вертолетной площадки;
ул. Суфтина от ул. Выучейского до дома № 18 по ул. Суфтина;
ул. Мостовая — ул. Кировская;
ул. Воронина от ул. Дачная до ул. Папанина;
ул. Адмирала Кузнецова от ул. Советская до ул. Терехина;
ул. Кировская;
пр. Никольский от ул. Валявкина до ул. Кедрова;
ул. Мостовая от ул. Кировская до Маймаксанского шоссе;
ул. Капитана Хромцова от моста через реку Долгая Щель до разворотной площадки;
ул. Малиновского от ул. Партизанской до ул. Химиков;
пр. Ломоносова от ул. Воскресенская до ул. Урицкого;
пр. Ломоносова от ул. Гагарина до ул. Воскресенской;
ул. Розы Люксембург от наб. Северной Двины до пр. Обводный канал;
ул. Октябрьская от пр. Ленинградский до ул. Островского;
ул. Ф. Абрамова от дома № 9 по ул. Ф. Абрамова до ул. Галушина;
ул. Дачная от Окружного шоссе в сторону моста через реку Юрас по ул. Дачной;
ул. Урицкого от ул. Тимме до пр. Обводный канал;
ул. Стрелковая от ул. Октябрят до ул. Павла Усова;
ул. Дачная от пр. Ленинградский до Окружного шоссе;
ул. Вельская (от ул. Ильинская до ул. Первомайская);
ул. Комсомольская от пр. Троицкий до пр. Обводный канал;
ул. Гагарина от пр. Дзержинского до здания Швейной Фабрики (обе полосы);
пр. Новгородский от ул. Воскресенская до ул. Поморская;
ул. Никитова от пр. Ленинградский до ул. Воронина.
Год назад 29.ru составлял свой антирейтинг городских гарантийных дорог. Тогда, еще в апреле, глава города Игорь Годзиш дал указание обнародовать список гарантийных дорог. В список вошли 105 участков, но проверке нашего сайта подверглись только 5 — на самых популярных городских маршрутах: улицы Тимме, Ильича и Гагарина, а также проспекты Новгородский и Советских космонавтов.