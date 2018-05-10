Гарантийные дороги Архангельска обещают отремонтировать до 20 июня

Дороги, которые не прошли проверку качества, были отремонтированы в 2014–2017 годах. Проверено 33 объекта, а недостатки, требующие устранения, выявлены в 29 из них. Гарантийный ремонт обещают провести до 20 июня, сообщает пресс-служба горадмина.

— Основными недостатками являются наличие выбоин, трещин и разрушение асфальтобетонного покрытия в местах спаек, — пояснили в департаменте транспорта, строительства и городской инфраструктуры.

Перечень отремонтированных, находящихся на гарантии и требующих устранения дефектов объектов выглядит следующим образом:

ул. Воскресенская — пр. Новгородский;

пересечение ул. Тимме — ул. Воскресенская;

ул. Ярославская от ул. Красных Партизан до ул. Кедрова;

ул. Шубина от пр. Обводный канал до просп. Троицкий;

ул. Шабалина от ул. Воскресенской до ул. Р. Люксембург

дорога от ул. Теснанова до вертолетной площадки;

ул. Суфтина от ул. Выучейского до дома № 18 по ул. Суфтина;

ул. Мостовая — ул. Кировская;

ул. Воронина от ул. Дачная до ул. Папанина;

ул. Адмирала Кузнецова от ул. Советская до ул. Терехина;

ул. Кировская;

пр. Никольский от ул. Валявкина до ул. Кедрова;

ул. Мостовая от ул. Кировская до Маймаксанского шоссе;

ул. Капитана Хромцова от моста через реку Долгая Щель до разворотной площадки;

ул. Малиновского от ул. Партизанской до ул. Химиков;

пр. Ломоносова от ул. Воскресенская до ул. Урицкого;

пр. Ломоносова от ул. Гагарина до ул. Воскресенской;

ул. Розы Люксембург от наб. Северной Двины до пр. Обводный канал;

ул. Октябрьская от пр. Ленинградский до ул. Островского;

ул. Ф. Абрамова от дома № 9 по ул. Ф. Абрамова до ул. Галушина;

ул. Дачная от Окружного шоссе в сторону моста через реку Юрас по ул. Дачной;

ул. Урицкого от ул. Тимме до пр. Обводный канал;

ул. Стрелковая от ул. Октябрят до ул. Павла Усова;

ул. Дачная от пр. Ленинградский до Окружного шоссе;

ул. Вельская (от ул. Ильинская до ул. Первомайская);

ул. Комсомольская от пр. Троицкий до пр. Обводный канал;

ул. Гагарина от пр. Дзержинского до здания Швейной Фабрики (обе полосы);

пр. Новгородский от ул. Воскресенская до ул. Поморская;

ул. Никитова от пр. Ленинградский до ул. Воронина.