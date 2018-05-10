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Опубликованный PoC-код демонстрирует загрузку CoinHive в Excel
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Опубликованный PoC-код демонстрирует загрузку CoinHive в Excel 

Anti-Malware.ru 43 минуты назад
Фото: Anti-Malware.ru
Спустя всего несколько дней после того, как Microsoft объявила о внедрении функции кастомного JavaScript в Excel, исследователь безопасности сообщил, что нашел способ использования этого метода для загрузки скрипта для майнинга CoinHive внутрь таблицы Excel.
Когда о новых возможностях еще только было заявлено, эксперты уже предупреждали о том, что они могут использоваться в злонамеренных целях.
Об этом говорит серия твитов экспертов:
В течение нескольких часов исследователь безопасности Чейз Дардаман разработал способ использования новой функции Microsoft для загрузки майнера CoinHive с помощью специальной функции JavaScript в Excel.
Справедливости ради, стоит отметить, что в нынешнем виде атака сработает только в том случае, если цель загрузить новые функции Excel в качестве надстройки.
Кастомные функции JavaScript работают через создание и размещение на доступном веб-сервере трех файлов. Этими файлами являются: JS-файл, содержащий пользовательское уравнение, html-файл, который загружает ваши файлы JavaScript, и файл JSON, который играет роль файла конфигурации.
Также будет необходимо создать XML-файл, который будет локально использоваться Excel для загрузки кастомной функции в качестве надстройки.
Таким образом, Excel будет создавать скрытый браузер, который загружает различные файлы, а затем выполняет пользовательские функции JavaScript. После быстрого изучения механизма работы этой функции Дардаман легко смог создать собственную надстройку, которая загрузила CoinHive в этот скрытый браузер.
Специалист уточнил, что создание такой надстройки заняло у него крайне мало времени — «это очень легко осуществить». Еще одна важная особенность — возможность сохранения, то есть при сохранении таблицы, а затем последующем открытии, документ снова запустит эту функцию.
Эксперт приложил скриншот использования ресурсов процессора, на котором видно, что скрипт для майнинга использует 50% мощности процессора компьютера.
Теперь специалист ждет активного использования этого метода различными злоумышленниками in the wild.
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