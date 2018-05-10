В МИД заявили, что Россия открыта для диалога с США по работе в сфере кибербезопасности

РИМ , 10 мая. / ТАСС /. Россия сохраняет готовность к диалогу с США по работе в сфере кибербезопасности, несмотря на то, что предыдущий раунд консультаций в Женеве не состоялся из-за американской стороны. Об этом заявил в четверг заместитель министра иностранных дел России Олег Сыромолотов

"Мы, конечно, готовы, — сказал он, отвечая на соответствующий вопрос ТАСС. — Наш президент всегда говорит, что наша задача — работать со всеми".

При этом замминистра обратил внимание, что со стороны американских партнеров такая готовность есть не всегда.