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Посольство США в Израиле поменяло Тель-Авив на Иерусалим в имени страницы в Twitter
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Посольство США в Израиле поменяло Тель-Авив на Иерусалим в имени страницы в Twitter 

ТАСС 42 минуты назад
ТЕЛЬ-АВИВ, 10 мая. /ТАСС/. Американская дипмиссия в Израиле изменила в четверг свой адрес в Twitter так, чтобы в нем отражался предстоящий в понедельник переезд посольства из Тель-Авива в Иерусалим. Об этом американские дипломаты сообщили в четверг в Twitter.
"Имя странички посольства США изменено на @USEmbassyJerusalem", — написали представители дипмиссии. Раньше адрес их страницы выглядел так: @usembassyta, где ta — первые буквы названия Тель-Авива. Сейчас страницу посольства в Twitter можно найти по короткому имени @usembassyjlm.
"Оставайтесь с нами, сейчас мы выбираем подходящую фотографию для страницы", — добавили в американском посольстве в Израиле.
В декабре 2017 года президент США Дональд Трамп заявил, что пришло время признать Иерусалим столицей Израиля, и отдал распоряжение начать подготовку к переносу американского посольства в этот город из Тель-Авива. В феврале Госдепартамент проинформировал, что изначально американский посол и небольшая группа его сотрудников будут работать на территории генерального консульства США в Иерусалиме, где в понедельник, 14 мая, произойдет смена вывески с «генеральное консульство» на «посольство» США. К концу года для американских дипломатов в Иерусалиме возведут отдельный корпус.
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