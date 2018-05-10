Посольство США в Израиле поменяло Тель-Авив на Иерусалим в имени страницы в Twitter

ТЕЛЬ-АВИВ, 10 мая. / ТАСС /. Американская дипмиссия в Израиле изменила в четверг свой адрес в Twitter так, чтобы в нем отражался предстоящий в понедельник переезд посольства из Тель-Авива в Иерусалим . Об этом американские дипломаты сообщили в четверг в Twitter. "Имя странички посольства США изменено на @USEmbassyJerusalem", — написали представители дипмиссии. Раньше адрес их страницы выглядел так: @usembassyta, где ta — первые буквы названия Тель-Авива. Сейчас страницу посольства в Twitter можно найти по короткому имени @usembassyjlm. "Оставайтесь с нами, сейчас мы выбираем подходящую фотографию для страницы", — добавили в американском посольстве в Израиле. В декабре 2017 года президент США Дональд Трамп заявил, что пришло время признать Иерусалим столицей Израиля, и отдал распоряжение начать подготовку к переносу американского посольства в этот город из Тель-Авива. В феврале Госдепартамент проинформировал, что изначально американский посол и небольшая группа его сотрудников будут работать на территории генерального консульства США в Иерусалиме, где в понедельник, 14 мая, произойдет смена вывески с «генеральное консульство» на «посольство» США. К концу года для американских дипломатов в Иерусалиме возведут отдельный корпус.