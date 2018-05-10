«Рослесозащита» признала удовлетворительным качество сеянцев в 5 питомниках Подмосковья

Специалисты ФБУ «Рослесозащита» проверили качество сеянцев сосны и ели в шести питомниках Подмосковья , в пяти из них сеянцы признали отвечающими требованиям лесовосстановления, говорится в сообщении пресс-службы ФБУ «Российский центр защиты леса».

Специалисты ФБУ «Рослесозащита» оценили характеристики посадочного материала, используемого для воспроизводства лесов в 2018 году на территории Московской области. В апреле объектами натурных обследований стали 34 партии посадочного материала сосны обыкновенной и ели европейской в шести лесных питомниках Московской области: Куровском , Ульянинском, Волоколамском, Орешковском, Дмитровском и Сергиево-Посадском.

«При проведении оценки измерялись параметры (высота надземной части растений и толщина стволика у корневой шейки) не менее 100 штук растений для определения соответствия их требованиям правил лесовосстановления, определялось их санитарное состояние. Обследованные партии сеянцев по своим параметрам отвечают требованиям правил лесовосстановления и имеют удовлетворительное санитарное состояние, за исключением посадочного материала в Куровском питомнике», — отмечается в сообщении.

В Куровском питомнике часть двухлетних сеянцев сосны находится в неудовлетворительном санитарном состоянии. У них обнаружены признаки, характерные для заболевания сеянцев сосны типа шютте. По результатам анализа выявлено заболевание — обыкновенное шютте сосны (Lophodermium pinastri Chev.). Причиной заболевания могли стать неблагоприятные погодные условия осенью и весной 2018 года, которые способствовали началу развития болезни сразу же после таяния снега.

«В случае крайней необходимости двухлетние сеянцы сосны с поражением хвои обыкновенным шютте не более чем на 25% и со здоровой верхушечной почкой можно использовать для посадки в культуры, при этом у растений нужно отрывать зараженную хвою и высаживать их только на свежие и богатые почвы, обеспечивая хороший уход», — отмечается в сообщении.

Натурные работы по оценке характеристик используемого при воспроизводстве лесов посадочного материала лесных растений специалисты ФБУ «Рослесозащита» выполняют в рамках государственного задания по государственному мониторингу воспроизводства лесов. В соответствии с план-графиком, в полевой период 2018 года должны пройти оценку 62 партии посадочного материала на действующих лесных питомниках Московской области.