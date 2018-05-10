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В Белгородской области погибли трое работников молочного комплекса
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В Белгородской области погибли трое работников молочного комплекса 

АиФ 2 часа назад
Фото: АиФ
Следователи возбудили уголовное дело после гибели троих рабочих в селе Ярское Новооскольского района, сообщила пресс-служба регионального СК.
По версии следствия, 9 мая во время работ по очистке погружного насоса системы навозоудаления в молочно-товарном комплексе «Ярский» погибли трое работников 19-ти, 32-х и 50-ти лет. Сейчас тела погибших находятся в морге, специалисты устанавливают причину их смерти.
«Будет проведен дополнительный осмотр места происшествия с участием специалистов Роспотребнадзора», — отметили в пресс-службе регионального ведомства.
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