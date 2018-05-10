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«Дыра» в капитале «Активкапитал банка» составила 6,4 миллиарда рублей
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«Дыра» в капитале «Активкапитал банка» составила 6,4 миллиарда рублей 

РИА Новости 24 минуты назад
МОСКВА, 10 мая — РИА Новости. Банк России оценил «дыру» в капитале самарского "Активкапитал банка", у которого ранее была отозвана лицензия, в 6,43 миллиарда рублей, сообщается в материалах регулятора.
Так, активы банка оцениваются в 18,74 миллиарда рублей при обязательствах в 25,17 миллиарда рублей.
Банк России 29 марта отозвал лицензию у «Активкапитал банка» в связи с неисполнением требований законодательства РФ и нормативных актов ЦБ, регулирующих банковскую деятельность, в том числе в области противодействия отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.
АСВ сообщало, что выплаты вкладчикам банка начнутся 11 апреля через Сбербанк и ВТБ, они составят около 22,9 миллиарда рублей.
По величине активов, согласно данным ЦБ, банк на 1 марта занимал 117-е место в банковской системе РФ.
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