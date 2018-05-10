«Одна сплошная цифра». Алексей Кудрин о финансовой грамотности и Белкомуре

Архангельск на гайдаровские чтения приезжал председатель совета Центра стратегических разработок Алексей Кудрин . Алексей Леонидович, как обычно, посетил несколько ярких мероприятий. а также привёз в наш город, уже не первый раз, оркестр под управлением Валерия Гергиева , который выступил перед горожанами в Драмтеатре.

Несмотря на то что график у Кудрина был расписан поминутно, нам удалось, буквально в коридорах САФУ, задать ему несколько вопросов, которые интересуют северян.

Северные льготы актуальны?

— Алексей Леонидович, Гайдаровские чтения посвящены цифровизации экономики и применению цифровых технологий в управлении регионами. О чём речь и какой эффект мы можем ощутить?

— Цифровая сеть проникает во все поры технологий: промышленность, сервис услуг, финансовые услуги. Теперь все знают, что такое криптовалюта*, что такое биткойн*, это всё цифровизация. Но вот в органы госуправления это пока ещё серьёзно не проникло. Даже на федеральном уровне у каждого министерства своя какая-то замкнутая, автономная система информатизиции между министерствами. Это не стыковано. Зачастую то, что нам иногда хочется получить в электронном виде: справку или услугу, легче получить от одного министерства, а если необходимо участие трёх министерств, то они уже между собой не могут договориться, ответ надо ждать месяцами. При правильной цифровизации мы одну справку можем получать не месяц, а один день. Мы считаем, что в десятки раз можем ускорить документооборот, выдачу решений и тем самым ускорить работу госуправления и сделать удобней для населения. Мы забудем, что такое стоять в очередях за справками, обивать пороги — это всё уйдёт из нашей жизни. Машина может заменить самый рутинный процесс сбора данных, выдачу результата. Когда мы говорим, что на треть можно сократить количество чиновников за 6 лет, это делается не просто административным, волюнтаристским способом, это означает, что мы посчитали результат, где машины заменяют человека.

— На Севере есть льготы, которых нет в центральной России , в других регионах, например, отпуск 44 дня, повышение коэффициента оплаты труда, оплата проезда к месту отдыха. Насколько северные льготы в наше время актуальны?

— Для госучреждений пока актуальны, для частных учреждений этот вопрос, скажем, поглощён теми фондами зарплаты, которые частные компании не готовы платить. Может, эти государственные преференции долго ещё просуществуют, поэтому пока это работает.

— В то же время у нас с 1 мая повышается МРОТ, он будет составлять почти 19 тысяч рублей. Бизнес говорит, что для его поддержки необходимо принимать какие-то меры. Возможно, это понижение налоговой ставки, понижение суммы страховых взносов. Как вы считаете, необходимо ли наш, северный, бизнес специально поддерживать?

— Я не думаю, что на Севере другие льготы должны быть по сравнению с другими территориями. Бизнес должен выбирать место там, где выгодно работать. И в этом смысле не надо перераспределять средства, инвестиции там, где это невыгодно, где они не дадут соответствующего прироста. Бизнес в этом смысле должен искать ниши. Конечно, никто не говорит, что кто-то должен уходить с Севера, но нужно тогда находить те виды деятельности, которые здесь будут выгодны, будут и перекрывать все эти риски.

О частных инвестициях

— Последнее время всё чаще говорят о том, что необходимо повышать финансовую грамотность, что всё больше людей становятся частными инвесторами, а с чем эти процессы связаны? Возможно, с тем, что всё ниже проценты дают банки по депозитам, средняя ставка сегодня 6,39 процентов.

— В банке это сохранение денег, пусть под процент, но сохранение. А вот заработать можно только в реальном секторе. Люди больше получают, и именно эти люди, желающие вложить деньги в акции, в облигации, и есть реальные инвесторы любой экономики. То есть в каждой экономике большая часть инвестиций — это трансформация личных сбережений в инвестиции.

— В Архангельске давно говорят о Белкомуре (железная дорога, соединяющая Архангельск, Коми и Урал. — Ред.), о строительстве глубоководного порта. Насколько эти проекты жизнеспособны?

— По ним идёт отдельная работа для обоснования: будут ли в рамках тех темпов роста и того увеличения трафика по объёму товаров эти проекты выгодными? Эти проекты буквально на грани выгодности, рентабельности. Вот почему приходится гадать: а какой же у нас будет сценарий? 50 на 50 оказалось мнений по ним, но мы продолжим работать.

Владимир Толгский

Словарь

Криптовалюта — это разновидность цифровой валюты. Термин закрепился после публикации статьи o системе Биткойн, опубликованной в 2011 году в журнале Forbes . Сам же автор биткойна использовал термин «электронная наличность».

Биткойн, или биткоин (англ. Bitcoin, от bit — «бит» и coin — «монета»), — пиринговая платёжная система, использующая одноимённую единицу.

Досье