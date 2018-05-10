Сервис для оценки услуг пользователями заработал на Едином портале госуслуг

Сервис для оценки услуг пользователями запустили на Едином портале госуслуг, сообщили в пресс-службе министерства связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Министерство связи и массовых коммуникаций Российской Федерации сообщает о том, что на Едином портале госуслуг заработал новый сервис — «Народный рейтинг электронных госуслуг». Пользователи портала теперь могут оценить качество получения услуги, что позволит усовершенствовать механизм предоставления госуслуг», — говорится в сообщении.

Уточняется, что после получения услуги на Едином портале госуслуг или в случае отказа ведомства в предоставлении услуги пользователи могут заполнить анкету и оценить качество получения сервиса. В «Народный рейтинг электронных госуслуг» попадают 10 услуг, получивших наибольшее количество анкет и наивысший средний балл за месяц. На данный момент среди них оформление лицензии на оружие, получение справки об отсутствии судимости, замена водительского удостоверения и другие.

«Напомним, что оценить услуги, полученные не через портал госуслуг, можно на сайте «Ваш контроль». Здесь у пользователя есть возможность оценить ведомство или его подразделение, оставить отзыв и посмотреть отзывы других граждан, проверить рейтинг ведомств. Авторизация на сайте «Ваш контроль» происходит через учетную запись на Едином портале госуслуг», — добавили в пресс-службе.

В ведомстве заключили, что сейчас на Едином портале госуслуг зарегистрировано 70,5 млн граждан. Они могут заказывать услуги через сайт или мобильное приложение. По итогам 2017 г. через Единый портал госуслуг и мобильное приложение было заказано 1,24 млрд услуг.