Жителям Ставрополя явят слона 

В центре Ставрополя началось возведение нового арт-объекта — фигуры слона. Открытие состоится 15 мая.
Установка каркаса для нового арт-объекта ведется на Александровской площади. Зимой на этом же месте находился гигантский елочный шар, также пользовавшийся популярностью у горожан, сообщает портал «Город Ставрополь».
По данным портала, открытие нового арт-объекта будет приурочено к старту фестиваля «Российская студенческая весна», одним из символов которого выбран слон.
«Российская студенческая весна» будет проходить в Ставрополе с 15 по 20 мая. Участниками фестиваля станут около 2500 учащихся высших и средне-специальных учебных заведений из разных регионов России. Главной темой мероприятия станет межнациональный мир и согласие, также организаторы намерены отметить столетие комсомола.