Жителям Ставрополя явят слона

В центре Ставрополя началось возведение нового арт-объекта — фигуры слона. Открытие состоится 15 мая.

Установка каркаса для нового арт-объекта ведется на Александровской площади. Зимой на этом же месте находился гигантский елочный шар, также пользовавшийся популярностью у горожан, сообщает портал «Город Ставрополь».

По данным портала, открытие нового арт-объекта будет приурочено к старту фестиваля «Российская студенческая весна», одним из символов которого выбран слон.