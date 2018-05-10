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Новый арт-объект установили в центре Ставрополя
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Новый арт-объект установили в центре Ставрополя 

АиФ Ставрополье 2 часа назад
Фото: АиФ Ставрополье
Ставрополь обзавёлся новым арт-объектом на Александровской площади, сообщили очевидцы в соцсетях.
На площади монтируют внушительную фигуру слона. Она выполнена в той же технике, что и полюбившийся горожанам ёлочный шар, которым площадь украшали на Новый год. Надолго ли задержится в городе символ «Всероссийской студенческой весны», пока неизвестно.
Комментаторы интересуются, сколько стоил городской казне новый арт-объект. Некоторые выражают опасения, что фигуру унесёт ветром, как и новогодний шар.
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