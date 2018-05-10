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За четыре года в Самаре стоимость продажи и аренды жилья снизилась менее чем на 2%
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За четыре года в Самаре стоимость продажи и аренды жилья снизилась менее чем на 2% 

Волга Ньюс 26 минут назад
В большинстве городов, выбранных для проведения чемпионата, цена на вторичное жилье уменьшилась. По данным экспертов 1 кв м вторичного жилья в марте текущего года в Самаре стоил 58,3 тыс. рублей. За четыре года стоимость недвижимости потеряла 1,2%. Синхронно со среднегородскими снизились цены и в районах, где расположены главные спортивные объекты. Так, в Кировском районе Самары жилье подешевело на 1,4%.
В Саранске средние цены на вторичное жилье уменьшились на 8,8%, в Ростове на 6%, в Екатеринбурге — 5%. Повысились цены на недвижимость в Москве, Санкт-Петербурге, Казани и Сочи.
Кроме того, почти во всех городах, принимающих Чемпионат мира — 2018, упала и арендная ставка. Исключением стали Санкт-Петербург и Казань. В Самаре наблюдалось незначительное снижение — 0,6%. Однако в Кировском районе Самары динамика более выраженная: ставка снизилась на 1,7%. В среднем в Самаре квартиру можно арендовать за 363 рубля за кв.м.
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