За четыре года в Самаре стоимость продажи и аренды жилья снизилась менее чем на 2%

В большинстве городов, выбранных для проведения чемпионата, цена на вторичное жилье уменьшилась. По данным экспертов 1 кв м вторичного жилья в марте текущего года в Самаре стоил 58,3 тыс. рублей. За четыре года стоимость недвижимости потеряла 1,2%. Синхронно со среднегородскими снизились цены и в районах, где расположены главные спортивные объекты. Так, в Кировском районе Самары жилье подешевело на 1,4%.

Санкт-Петербурге, Казани и Сочи. Саранске средние цены на вторичное жилье уменьшились на 8,8%, в Ростове на 6%, в Екатеринбурге — 5%. Повысились цены на недвижимость в Москве

Кроме того, почти во всех городах, принимающих Чемпионат мира — 2018, упала и арендная ставка. Исключением стали Санкт-Петербург и Казань. В Самаре наблюдалось незначительное снижение — 0,6%. Однако в Кировском районе Самары динамика более выраженная: ставка снизилась на 1,7%. В среднем в Самаре квартиру можно арендовать за 363 рубля за кв.м.