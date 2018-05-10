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В Верховной раде предложили разрешить национализацию имущества компаний РФ на Украине
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В Верховной раде предложили разрешить национализацию имущества компаний РФ на Украине 

Rambler News Service 21 минуту назад
В Верховную раду Украины внесен законопроект, которым предлагается разрешить национализацию имущества российских компаний на Украине. Соответствующий документ размещен в электронной базе украинского парламента.
«Целью разработки законопроекта является законодательное урегулирование возможности применения специальных экономических санкций к украинским юридическим лицам; юридическим лицам, которые находятся под контролем украинского юридического лица, гражданам Украины, введение секторальных (без определения круга лиц) санкций по запрету хозяйственной деятельности и передачи в собственность Украине имущества государства-агрессора или юридического или физического лица, которые нарушили права и интересы Украины, а также установление ответственности за нарушение законодательства о санкциях», — говорится в пояснительной записке к документу.
Автором законопроекта выступил депутат от «Блока Петра Порошенко» (БПП), экс-министр юстиции Украины Роман Зварыч. Документ уже направлен на рассмотрение комитета Рады.
Ранее в апреле 2015 года Верховная рада отклонила законопроект о национализации имущества «страны-агрессора» и ее резидентов. Тогда «против» выступила фракция «Блок Петра Порошенко», и законопроект не набрал нужного количества голосов.
Россия официально признана на Украине страной-агрессором.
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