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В Раде предложили национализировать имущество российских компаний на Украине
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В Раде предложили национализировать имущество российских компаний на Украине 

BFM.RU 2 часа назад
Фото: Суть Событий
В Верховную Раду внесен законопроект о национализации имущества российских компаний, действующих в стране. Автором проекта стал депутат Верховной рады от «Блока Петра Порошенко», экс-министр юстиции Роман Зварыч, отмечает ТАСС.
«Целью разработки законопроекта является законодательное урегулирование возможности применения специальных экономических санкций к украинским юридическим лицам, юридическим лицам, которые находятся под контролем украинского юридического лица, гражданам Украины, введение секторальных санкций о запрете хозяйственной деятельности и передачи в собственность Украины имущества государства-агрессора или юридического или физического лица, которые нарушили соответствующие права и интересы Украины…», — сказано в пояснительной записке к документу.
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