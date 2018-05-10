В Раде предложили национализировать имущество российских компаний на Украине 

В Верховную Раду внесен законопроект о национализации имущества российских компаний, действующих в стране. Автором проекта стал депутат Верховной рады от «Блока Петра Порошенко», экс-министр юстиции Роман Зварыч, отмечает ТАСС.
«Целью разработки законопроекта является законодательное урегулирование возможности применения специальных экономических санкций к украинским юридическим лицам, юридическим лицам, которые находятся под контролем украинского юридического лица, гражданам Украины, введение секторальных санкций о запрете хозяйственной деятельности и передачи в собственность Украины имущества государства-агрессора или юридического или физического лица, которые нарушили соответствующие права и интересы Украины…», — сказано в пояснительной записке к документу.