На время чемпионата мира в городах запретят жарить шашлыки

Регионы, в которых пройдут матчи чемпионата мира по футболу, введут особый противопожарный режим. Такую рекомендацию выписала правительственная комиссия по ликвидации ЧС, конкретные меры определят местные власти, пишут «Известия»

Особый режим предполагает запрет на разведение костров и сжигание травы, в большинстве случаев под запрет попадет и жарка шашлыков на мангалах, причем на землях всех категорий. Если лесопожарная обстановка на время турнира осложнится, то гражданам могут запретить посещение лесов на территории городских округов.

В департаменте лесного хозяйства Нижегородской области , где режим уже введен, объяснили, что нельзя использовать приспособления «для приготовления блюд на углях» как в лесах, так и в населенных пунктах и на прилегающих к ним территориях.

После введения режима увеличиваются штрафы за нарушения. Для граждан он составляют от 2 тыс. до 4-5 тыс. рублей, для должностных лиц — от 15 тыс. до 30-40 тыс. рублей, для юридических — от 200 тыс. до 400-500 тыс. рублей.

Краснодарском крае вместе с сотрудниками МЧС право патрулировать территорию на предмет нарушений получат добровольные пожарные и активные граждане.

Отметим, что при отсутствии противопожарного режима использовать мангал разрешено, но он должен быть установлен не ближе 5 м от сооружений.

До ЧМ-2018 остаётся совсем мало времени. Вот немного фактов для вас? #mir24tv #worldcup2018 #чм2018 #футбол

Публикация от МИР 24 (@mir24tv)

26 Апр 2018 в 11:40 PDT ПОЗНАЙ ДЗЕН С НАМИЧИТАЙ НАС В ЯНДЕКС. НОВОСТЯХ