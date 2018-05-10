В семи квартирах вологжан сегодня перестанет работать канализация из-за долгов за воду

Сумма задолженности вологжан перед предприятием МУП «Вологдагорводоканал» сегодня превышает 150 млн рублей. Чтобы заставить неплательщиков начать гасить долг, предприятие прибегает к такой крайней мере, как перекрытие канализации.

Хозяева одной из квартир пятиэтажки на улице III Интернационала не оплачивали счета за водоснабжение в течение двух лет. На сегодня за ними числится больше 40 тысяч рублей долга. На все сигналы сотрудников предприятия, жильцы не реагировали. 20 дней назад им было вручено уведомление о том, что канализацию в квартире перекроют, но платежи так и не поступили. Поэтому сегодня сотрудники поставили на «ветку» канализации, идущую от их квартиры, заглушку.

«После таких действий, люди практически не смогут пользоваться канализацией, проток остается очень маленьким — всего 5%. Так что в этой квартире вода будет застаиваться в раковине, в унитазе, в ванной. Эта мера крайняя. Мы на нее идем только в том случае, если должники вообще не реагируют на наши предупреждения. Бывают случаи, когда у вологжан действительно сложная ситуация, мы в этом случае входим в положение, даем людям время, составляем график для рассрочки», — рассказал начальник отдела по работе с дебиторской задолженностью МУП «Вологдагорводоканал» Виталий Жаренков.

Специалисты поясняют: соседям опасаться нечего: заглушка ставится именно на трубу, которая идет от квартиры. Поэтому других жильцов эта мера не коснется. А как только хозяин помещения рассчитается с долгом, специалисты снимут ограничения в течение двух дней.

Сегодня сотрудники предприятия отключат канализацию по 7 адресам, и эта работа продолжится. В апреле было поставлено ограничение в 32 квартирах. Сейчас заглушки остаются в четырех из них. Остальные должники постарались расплатиться по счетам. То есть мера эта одна из самых эффективных. Только за прошлый год благодаря ей в казну предприятия удалось вернуть примерно 1 млн рублей.