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В Подмосковье в апреле привели в порядок 300 фасадов по требованию Госадмтехнадзора
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В Подмосковье в апреле привели в порядок 300 фасадов по требованию Госадмтехнадзора 

РИАМО 49 минут назад
Фото: РИАМО
Инспекторы Госадмтехнадзора Московской области в апреле 2018 года по итогам рейдов выявили около 300 нарушений в содержании фасадов, все недостатки уже устранили, нарушителей оштрафовали на 3 миллиона рублей, сообщила в четверг руководитель надзорного ведомства Татьяна Витушева.
По словам главного государственного административно-технического инспектора Московской области, с начала апреля экипажи инспекторов территориальных отделов Госадмтехнадзора провели около 100 рейдов по проверкам состояния фасадов строений, сооружений и нежилых помещений на территории Московской области.
«По итогам проведенных рейдов проверено 617 объектов. В ходе проверок выявлено и устранено 298 нарушений в содержании фасадной части проверяемых строений и нежилых зданий. В частности, по предписаниям инспекторов поверхности фасадов очищены от загрязнения, посторонних надписей, рекламных листовок и объявлений, проведен ремонт ступеней и облицовки стен», — перечислила Витушева.
Она добавила, что в апреле административно-технические инспекторы выписали балансодержателям зданий 128 предупреждений и штрафы на сумму 3 миллиона рублей.
«Организациям-владельцам проверенных зданий и строений нами было выписано 248 предписаний. Еще 50 нарушений в апреле были устранены до окончания рассмотрения материалов административного дела. Такая оперативность в наведении порядка стала основанием для смягчения административного взыскания», — подчеркнула Витушева.
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